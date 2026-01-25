Rodalies reanudará este lunes parcialmente su servicio en Cataluña y será gratuito durante un mes 

El servicio de Rodalies en Cataluña se reanudará de forma parcial este lunes, tras permanecer suspendido durante el fin de semana, y será gratuito durante un mes como medida compensatoria para los usuarios. Así lo han anunciado el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, y la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque.

La decisión se ha tomado tras una nueva reunión de seguimiento de la crisis ferroviaria celebrada este domingo por la tarde en la sede del Departamento de Territorio, en la que han participado representantes de la Generalitat, Renfe y Adif, además del propio Santano. Al término del encuentro, el secretario de Estado y la consellera han comparecido conjuntamente en rueda de prensa.

El restablecimiento del servicio se realizará de forma progresiva. A partir de las seis de la mañana del lunes, Rodalies retomará la circulación en aquellos tramos que ya hayan sido validados, mientras que otras líneas o segmentos seguirán cerrados hasta que se confirme su seguridad y funcionalidad.