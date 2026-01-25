Laura, azafata con 30 años de experiencia, pide 87.000 euros de indemnización tras salir disparada en unas turbulencias: el piloto dice que solo vio "nubes blancas"

Los accidentes laborales a los que estamos expuestos todos los trabajadores. Sin embargo, es cierto que claro que hay ciertas profesiones que están más expuestas que otras: el sector aeronáutico no es la excepción.

Laura, una mujer de 56 años quien fue azafata durante casi 30 años en la aerolínea británica, British Airways, demandó a la compañía tras sufrir un severo accidente laboral en un vuelo que cubría la ruta entre Londres y Bombay.

El accidente laboral que sufrió Laura

El incidente ocurrió en junio del 2019, cuando en la fase final del trayecto, a poco minuto de aterrizar, el avión sufrió una caída violenta, provocando que la azafata volase por los aires hasta estrellarse con el suelo. Además, el bote de bebidas que no estaba asegurado cayó sobre ella.

El resultado fue impactante: Laura sufrió una fractura de hombro y una dislocación de rodilla, según publica en un artículo, The Independent, un medio del Reino Unido.

Con todo lo ocurrido, la mujer inició una disputa legal con la aerolínea, ya que ella exige una compensación económica, exactamente 87.000 euros de inseminación, argumentando que el piloto debió tener más precaución al volar sobre una zona peligrosa.

"El piloto debería haber visto o detectado señales de una nube de tormenta grande y oscura y haber tomado medidas, de acuerdo con el protocolo, para mantenerse a más de 20 millas de distancia de ella", afirma ella.

Por su parte, los abogados de British Airways consideran que la reclamación por daños y prejuicios no tiene cabida porque, de acuerdo a ellos, no había evidencia visual de una nube de tormenta y nada en el radar meteorológico que sugiriera una.

Peter Savory, uno de los letrados de la empresa, expone al tribunal que, según uno de los oficiales de dicho vuelo, las condiciones atmosféricas no presentaban ninguna anomalía. El piloto describe que solo "vio nubes blancas y esponjosas", sostiene el abogado. El juicio aún sigue abierto y no se ha llegado a un veredicto final.