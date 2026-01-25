Un grupo de manifestantes de ultraderecha que pedían la libertad del expresidente Jair Bolsonaro resultan heridos tras caerle un rayo 

Personas participan en una manifestación por la amnistía para el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro

Varias personas resultaron heridas este domingo después de que un rayo impactara en una plaza de Brasilia donde se concentraban simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro, que reclamaban su liberación tras haber sido condenado por golpismo. El suceso ocurrió en medio de una jornada marcada por fuertes lluvias en el Distrito Federal.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, citado por los medios brasileños CNN Brasil y G1, el número de heridos aún no ha sido confirmado oficialmente y oscila entre 15 y 34 personas, algunas de las cuales fueron trasladadas a hospitales en estado grave.

El impacto se produjo en las inmediaciones de la Plaza do Cruzeiro, punto donde estaba previsto que concluyera la marcha convocada por el diputado ultraderechista Nikolas Ferreira, uno de los principales impulsores de la movilización en defensa del exmandatario.

Un testigo del suceso, el comerciante Alfredo Santana, relató a G1: “Cayó un rayo y entonces todo el mundo cayó al suelo. No entendimos nada hasta que logramos levantarnos y ayudarnos unos a otros; había mucha gente corriendo”. Añadió que, aunque los servicios de emergencia estaban preparados, “era demasiada gente al mismo tiempo”.

La concentración de este domingo puso fin a una caminata iniciada el pasado lunes por Nikolas Ferreira, quien partió desde Paracatu, en el interior del estado de Minas Gerais, rumbo a la capital brasileña. El diputado afirma haber recorrido unos 240 kilómetros a pie por una autopista federal, acompañado por seguidores y aliados de Bolsonaro.

Los manifestantes exigen la libertad del ex jefe de Estado, condenado el 11 de septiembre a 27 años y tres meses de prisión por liderar un complot golpista con el objetivo de permanecer en el poder tras perder las elecciones de 2022 frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

Tras agotarse las apelaciones, la Justicia ordenó la ejecución de la sentencia a finales de noviembre. Bolsonaro fue recluido inicialmente en una dependencia de la Policía Federal en Brasilia y, desde el 15 de enero, permanece en un complejo penitenciario de la capital.

Sus abogados han solicitado en reiteradas ocasiones que se le conceda prisión domiciliaria debido a su estado de salud, pero el Supremo Tribunal Federal ha rechazado hasta ahora todos los recursos presentados.