Sanidad de EEUU reconoce el éxito de este producto para dejar de fumar y Extremadura tiene el secreto

La agencia federal del Gobierno de EEUU para la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha renovado la autorización de IQOS para su comercialización como producto de tabaco de riesgo modificado.

De esta forma, IQOS se consolida como el único producto de tabaco calentado con permiso explícito del regulador estadounidense para comunicar una reducción de la exposición a sustancias nocivas frente al cigarrillo convencional.

A través de un comunicado, la FDA ha señalado que "los estudios científicos han demostrado que cambiar completamente de los cigarrillos convencionales al sistema IQOS reduce significativamente la exposición de tu cuerpo a sustancias químicas dañinas o potencialmente dañinas".

"La evidencia científica disponible sin realizar estudios epidemiológicos a largo plazo demuestra que una reducción medible y sustancial de la morbilidad o mortalidad entre los consumidores individuales de tabaco es razonablemente probable", añaden desde la agencia estadounidense.

Esas conclusiones forman parte de una evaluación regulatoria exhaustiva basada en la evidencia científica disponible y definen con precisión el marco bajo el cual la FDA permite la comunicación de reducción de exposición para IQOS en Estados Unidos.

La reautorización cubre a los dispositivos IQOS y permite seguir informando a los fumadores adultos sobre las diferencias en exposición química entre el tabaco calentado y el cigarrillo tradicional. En la práctica, la decisión refuerza un enfoque de diferenciación regulatoria basada en el riesgo relativo.

Extremadura, territorio clave para el tabaco calentado

En el marco del tabaco calentado, Extremadura desempeña un papel clave. En la región se cultiva casi el 98% del tabaco producido en España. La cifra es muy relevante teniendo en cuenta que España es el tercer país con mayor producción de hoja de tabaco de Europa.

El pasado año se certificó que la hoja de tabaco extremeña cumple los estándares de alta calidad de IQOS para ser destinada a tabaco calentado. Ese hito supone una garantía de futuro para una comunidad autónoma históricamente dependiente del cultivo del tabaco que ahora debe adaptarse a un contexto de caída estructural del cigarrillo convencional.