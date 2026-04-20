Allbirds se transforma en empresa de IA tras hundirse un 99% en bolsa y subir un 600%: de zapatillas ecológicas a vender potencia informática

Eso de "zapatero a tus zapatos" no va con Allbirds, a pesar de que encajaría literal en su caso. Qué mejor si te va mal en el calzado, que probar suerte en la inteligencia artificial (IA). La pregunta es cómo es posible que una empresa que cambia de sector tan radicalmente, con algo mucho más complejo, haya colocado su IA en los primeros puestos de benchmarks preliminares. ¿Humo o proyecto único y disruptivo?

Allbirds es o era una marca de zapatillas sostenibles que conquistó Silicon Valley y vistió a figuras como Barack Obama o Leonardo DiCaprio, pero esos tiempos gloriosos acabaron y ahora ha protagonizado uno de los giros empresariales más sorprendentes de los últimos años. Tras desplomarse su valor desde unos 4.000 millones de dólares en 2021 hasta apenas 39 millones en 2026, la compañía ha decidido abandonar el calzado y reinventarse como empresa de inteligencia artificial bajo el nombre de NewBird AI.

El movimiento no es aislado. Llega en plena explosión de la demanda de infraestructura tecnológica, especialmente de GPU —los chips clave para entrenar modelos de IA—, y refleja hasta qué punto algunas empresas están dispuestas a cambiar radicalmente su modelo de negocio para sobrevivir.

De "el zapato más cómodo del mundo" al colapso bursátil y vender GPUs



Allbirds, nacida en 2015 de la mano de Tim Brown, exfutbolista, y Joey Zwillinger, experto en energías renovables, anuncia así su transformación con el nuevo modelo de negocio, que consiste en comprar y alquilar capacidad informática —especialmente GPU— a empresas que desarrollan inteligencia artificial.

Es lo que se conoce como "GPU as a service", un mercado en auge impulsado por la necesidad de potencia de cálculo para entrenar modelos como los de lenguaje o visión artificial.

El mercado reaccionó de forma inmediata. Tras el anuncio, la acción llegó a dispararse cerca de un 600%. Sin embargo, la euforia duró poco: en las siguientes 24 horas cayó un 36%, reflejando dudas sobre la viabilidad real del proyecto.

¿Burbuja o estrategia legítima?



El caso ha generado debate entre analistas. Adam Saran, CEO de 50 Park Investments, lo resumió en declaraciones recogidas por Business Insider: el movimiento tiene "aire de memecoin", donde la emoción domina sobre los fundamentos, a pesar de que su IA se sitúa en cabeza en unos benchmarks previos.

Imagen de la IA de Allbirds liderand un benchmark previo ante modelos como Claude o Gemini.

La comparación no es casual. En los últimos años, fenómenos como las criptomonedas o los NFT demostraron que el mercado puede premiar cambios de narrativa más que resultados reales.

Algunos expertos ven paralelismos claros: empresas que cambian su nombre para incluir "IA", subidas rápidas en bolsa sin negocio consolidado, y alta volatilidad tras el entusiasmo inicial. Medios como Slate han sido aún más críticos, señalando que este tipo de decisiones "huelen a desesperación" en sectores golpeados tras la pandemia, como el retail.

El plan B: una salida si la apuesta falla



A diferencia de otros giros similares, Allbirds ha introducido una cláusula poco habitual: un "plan B". Si en un año el negocio de GPU no funciona, la empresa contempla desmantelar el proyecto. Este detalle es clave. Indica que la dirección es consciente del riesgo y que la apuesta, aunque ambiciosa, no está completamente cerrada.

La transformación de Allbirds refleja una tendencia más amplia. La inteligencia artificial se ha convertido en el nuevo eje del mercado tecnológico, atrayendo inversión y redefiniendo sectores enteros.