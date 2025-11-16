Savina Pauls, piloto, sobre los pedales de un avión: "Parece obvio, pero esta es una de las preguntas que más me hacen"

A simple vista, la cabina de un avión parece un auténtico laberinto de botones, palancas y pantallas luminosas. Para quienes no están familiarizados con el mundo de la aviación, entender qué hace cada mando puede parecer casi imposible. Uno de los elementos que más llaman la atención son los pedales ubicados en la parte inferior, cuya función desconocen muchos pasajeros y es realmente importante en el control y estabilidad de la aeronave.

Precisamente por eso, la piloto Savina Paul suele utilizar sus redes sociales para desentrañar algunos secretos mecánicos de estas obras de ingeniería aeronáutica. En una de sus recientes publicaciones en TikTok explica, de forma sencilla, cómo funcionan los pedales de un avión. “Parece obvio, pero esta es una de las preguntas que más me hacen los amigos y familia de fuera del mundo de la aviación”, empieza Savina.

Estos pedales se sitúan a los pies de los pilotos, al igual que los de un coche, por lo que mucha gente piensa que tan solo sirven para acelerar en el despegue y para frenar en el aterrizaje. La comandante desmiente este mito y explica que forman parte esencial del control del avión en distintas fases del vuelo. “Para empezar, sirven para encontrar la posición perfecta en cabina de vuelo”, relata Savina mientras nos enseña como los ajusta a su altura.

Un papel esencial

Otra de las funciones que tienen es la de ayudar a mover la aeronave por la superficie junto a la rueda de mano o tiller, que permite girar la rueda de morro con un ángulo mucho mayor que el que ofrecen los pedales: hasta 70 grados de rotación. “Los pedales sirven para frenar y para mantener al avión centrado en carrera de despegue y aterrizaje”, explica mientras detalla que también se utilizan para realizar pequeñas correcciones de dirección durante el rodaje.

Savina subraya además que, aunque los pedales también pueden mover el timón de cola, su uso para generar grandes giros es raro en vuelo porque produciría movimientos bruscos que afectarían al confort de pasajeros y tripulación. Solo se utiliza en situaciones excepcionales, como “la emergencia en un fallo de motor en despegue donde hay una gran asimetría o en aterrizajes con vuelo cruzado”.

En definitiva, los pedales no son un elemento decorativo, sino una pieza más del complejo engranaje de una aeronave, con funciones que van desde pequeños ajustes de rumbo hasta intervenciones críticas en emergencias. Su papel resulta esencial para garantizar la maniobrabilidad y la seguridad del vuelo, y demuestra que cada componente en la cabina cumple una función precisa dentro del meticuloso diseño que caracteriza a la aviación moderna.