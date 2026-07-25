Se muda a una isla de menos de 60 vecinos y tiene que comprar con meses de antelación: "Nunca habría sido tan previsora en casa"

Una aventura a lo desconocido. La historia de Maebh Howell no es común. Según ella misma cuenta en un artículo para Business Insider, el año pasado se mudó a Fair Isle, una de las islas habitadas más remotas del Reino Unido, donde tan solo viven 60 personas. "Metí las pertenencias de mi vida en una gran maleta azul, no sabía qué esperar", reconoce.

Pero su curioso traslado respondía a una necesidad. Su pareja trabajaba en el observatorio de aves de la isla y ella "estaba a punto de empezar un trabajo como empleada doméstica".

"Un millón de pensamientos, preguntas y miedos corrían en mi mente. Sabía que viviría en una zona rural con menos de 60 habitantes, pero no sabía cómo sería el clima, qué necesitaría en la isla ni qué venderían en su única tienda local", relata la protagonista. "Me adapté rápidamente a la vida en islas remotas, pero hay algunos desafíos que nunca habría previsto", continúa.

Una isla muy remota

Llegar a la isla es todo menos sencillo. Fair Isle se encuentra alejada de la costa norte de Escocia, y más alla del acceso en barco se puede coger un pequeño vuelo desde Shetland. "Mis padres me han visitado una vez, pero probablemente vendrían más a menudo si no costara tanto dinero y tiempo llegar aquí", lamenta la joven.

Pero la cosa se complica cuando se habla de las condiciones meteorológicas adversas a las que se enfrenta la población del enclave: "Vivimos a merced del tiempo; el barco y el avión que conectan Fair Isle con la Shetland continental pueden ser cancelados en el último momento si el tiempo no es adecuado, por lo que el viaje nunca está garantizado".

"He rechazado innumerables invitaciones de cumpleaños de amigos en casa y me he perdido muchos eventos familiares. Si hubiera una emergencia familiar (que, por suerte, aún no ha ocurrido), no podría volver a casa de inmediato como podría hacerlo si viviera en cualquier otro lugar de Gran Bretaña", explica, culpando a la remota ubicación de la isla.

Un lugar hermoso y salvaje

Howell cuenta que Fair Isle es "un lugar hermoso y salvaje". La naturaleza "es increíble": "cuando paseas, verás frailecillos girando sobre tu cabeza, ovejas corriendo a tu alrededor y conejos correteando por la hierba", ilustra.

Pero su estancia en la isla ha cambiado su percepción de la muerte. "La primavera trae consigo la llegada de los corderos, pero también el hecho brutal de que no todos los corderos o ovejas sobrevivirán al parto", explica. "Cuando vivía en el continente, estaba bastante protegida de las realidades de la vida y la muerte, y todavía me estoy adaptando", dice.

"A pesar de estos desafíos, es un privilegio estar aquí y tener la oportunidad de aprender y adaptarme a una forma de vida diferente", concluye.