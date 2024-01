Seprona investiga si el 'pirata' de Ibiza está lanzando 'muertos' para fondear

El servicio del Seprona de la Guardia Civil ha confirmado que está comprobando si el empresario 'pirata' de Porroig está lanzando puntos de fondeos ilegales en la bahía de Talamanca, según ha informado el Periódico de Ibiza y Formentera. En los últimos días amarristas de esta zona de Ibiza, según han resaltado, han alertado de que hay al menos tres embarcaciones de Evaristo Soler.

"Está moviendo los muertos de su alrededor para tomar él espacio" e insistieron en que temen "por lo que pueda pasar después". Así lo han declarado al mismo medio mostrando su temor a que Soler esté tratando de expandir o trasladar el negocio ilegal de fondos de Porroig a Talamanca.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Tras conocer las inquietudes y quejas de los amarristas, el Ayuntamiento de Eivissa informó al servicio del Seprona de la Guardia Civil y afirmaron que el Consistorio se mantendrá vigilante. Conocido como el pirata de Porroig, Evaristo Soler Cardona es un conocido empresario ibicenco con un amplio historial de desencuentros con la ley.

En junio de 2023, Soler Cardona fue condenado por el juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza por un delito leve de amenazas y coacciones contra representantes de la plataforma Maltesa del Mar. Los hechos ocurrieron un año antes, en mayo de 2022, cuando Soler Cardona se encaró con algunos de los miembros de esta entidad que estaban buceando en Porroig revisando el fondo marino.

El empresario, según agrega el mismo medio, fue a por ellos a bordo de su lancha y les exigió que se fueran; "No quiero volver a veros aquí. Tengo seguro, así que te paso por encima, te mato y no pasa nada". En otro momento de la trifulca les espetó: "Ibiza es muy pequeña y ya nos encontraremos. Ya sé quiénes sois, vosotros no sabéis quién soy yo. Os vais a enterar. Estáis jugando con mi trabajo del cual depende la universidad de mi hijo", según recogió en su momento Eldiario.es. Soler Cardona no se presentó al juicio y fue condenado al pago de una multa de 720 euros más las costas procesales.

Dos meses más tarde, en agosto de 2023, fue detenido por la Guardia Civil acusado de un delito contra el medio ambiente por la presunta actividad de fondeos ilegales sobre la posidonia en Porroig. La detención se produjo tras constatar que el controvertido empresario, además, había lanzado insultos homófobos contra una pareja y por saltarse la orden de alejamiento que le impedía estar a menos de 100 metros de Porroig, dictada por el juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza a petición del Seprona. Horas después de ser detenido fue puesto en libertad. Soler Cardona tampoco acudió a este juicio y fue condenado.