Sólo con 30 segundos y sin equipamiento: el ejercicio ‘tres en uno’ para fortalecer piernas, espalda y abdomen

No se necesita más que una pared para hacer buen ejercicio físico. Tan sólo 10 "sentadillas en la pared" pueden tener un efecto significativo en la salud física y mental. No se requiere equipo, ropa esencial y no hay que pagar membresía. Todo lo que se necesita es una pared en casa.

Según publica la revista Elle, en su versión china, mantenerse sentado en una pared durante sólo 30 segundos "requiere enfoque, control y fuerza de voluntad". "Realizar este movimiento diariamente desarrolla la fortaleza mental y la autodisciplina". Estos son los pasos que se recomienda seguir:

Presionar la espalda contra la pared.

Mover lentamente el cuerpo hacia abajo y los pies hacia delante.

Mantener el cuerpo quieto, "como si se estuviera en una silla al aire".

Colocar las manos sobre las rodillas.

Continuar el movimiento durante 30 segundos, de tres a cinco series.

De acuerdo a la información difundida, con el movimiento se entrenan "los muslos, los glúteos y los isquiotibiales", e involucra a "el abdomen y la espalda baja". Entre los beneficios que ofrece el simple ejercicio: ayuda a desarrollar resistencia y fuerza, reduce el dolor de espalda y apoya mejores patrones de movimiento en la vida diaria, mejora la conciencia corporal y ayuda a mantener una mejor postura de forma natural, y por último, ayuda a reducir la presión arterial sistólica y diastólica.