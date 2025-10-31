Sorprenden a la pareja conduciendo con exceso de velocidad, pero reciben las felicitaciones de la policía en lugar de multa

Lo que comenzó como una infracción de tráfico terminó convirtiéndose en una historia entrañable que ha conmovido a muchos en Francia. El pasado sábado 25 de octubre, una pareja fue sorprendida circulando a gran velocidad por una carretera del departamento de Loir-et-Cher. Los gendarmes de la Brigada Motorizada de Vendôme, al detectar el vehículo, iniciaron una persecución para detenerlo. Sin embargo, al interceptarlo, descubrieron que no se trataba de un caso común de conducción temeraria.

El conductor, visiblemente nervioso, explicó de inmediato el motivo de su prisa: su esposa, sentada en el asiento del copiloto, estaba a punto de dar a luz. Ante la urgencia de la situación, los agentes decidieron actuar con humanidad y rapidez. En lugar de sancionar al conductor, optaron por escoltar al vehículo hasta el hospital de Blois, asegurando así que la futura madre llegara a tiempo para el parto.

La historia tuvo un final feliz. El bebé nació sano y salvo, y tanto él como sus padres recibieron las felicitaciones de los gendarmes, quienes incluso regresaron al hospital para tomarse una foto con la familia. La Gendarmería Nacional compartió el emotivo desenlace en su página de Facebook, destacando la excepcionalidad del momento y la decisión tomada por los agentes.

Aunque no se ha confirmado si finalmente se impuso una multa, el gesto de los gendarmes ha sido ampliamente aplaudido en redes sociales. La historia recuerda que, en ocasiones, las normas pueden ceder ante la empatía y el sentido común, especialmente cuando está en juego una nueva vida.