Un coche lleva un tiempo aparcado en un parking: lo que pintan en la suciedad es para que intervenga la DGT 

Momento de tensión extrema entre varios grupos de vecinos en un parking de Sevilla a cuenta de los coches que hay mal aparcados ahí. Tal y como ha contado la cuenta Líos de Vecinos, hay una discusión montada a base de carteles que está dando mucho juego en redes.

"Esta discusión se ha originado en un bloque de pisos de San Pablo-Santa Justa, al que muchos residentes en la zona acceden dejando sin sitio a los vecinos", reza un rótulo en el vídeo.

Ahí se ve que hay varios carteles tanto en folios como escritos sobre la suciedad el coche, que por lo que se ve lleva bastante tiempo aparcado ahí y molestando al resto de vecinos.

"Coche abandonado. Esta plaza no es privada", dice un cartel. Otro pone en respuesta: "A ti que dices que mi coche está abandonado: ITV al día y seguro al día". "El impuesto de circulación al día. Por favor llámame y hablamos", pone en otro folio.

"Tengo pagado y al día el impuesto de circulación. ITV y seguro", dice otro letrero. Además, sobre el coche hay mensajes del tipo "quítalo ya". Pero ojo porque hay más coches implicados.

En otro vehículo están los mismos carteles colocados con alguna variante y otros del estilo: "Qué es lo que quieres".

Era imposible que un vídeo así pasase desapercibido por lo que, como no podía ser de otra manera, ha generado numerosos comentarios que explican lo que está pasando en Sevilla con estos coches.

"Puede decir lo que quiera pero en Sevilla hay una ordenanza municipal que un coche aparcado en la calle ‘n’ días se considera abandonado. Creo que n=5 pero en cualquier caso seguro que es menos de 30 días", dice una persona.

Otro añade: "Hay coches que por ley, sólo pueden circular algo más de 90 días al año. La ley es así. Ni está abandonado, ni sin seguro, ni sin itv.... Pero puede estar cerca de 300 días sin uso 'por ley'".

Y el humor que no falte: "Hay esperanza, no se ha perdido la magia del mensaje escrito".