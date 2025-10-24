Tira esta solución 'gratuita' en el tanque de tu inodoro por la mañana y lucirá blanco como la nieve por la noche

Pese a que suele pasar desapercibido en comparación con otras zonas, la cisterna es uno de los lugares del inodoro en los que más suciedad se acumula, por lo que se debe limpiar con asiduidad.

Para ello, no es necesario recurrir a caros y agresivos productos de limpieza. Una mezcla muy fácil de hacer en casa es la solución más adecuada para que la cisterna del inodoro se mantenga en buenas condiciones higiénicas.

Tal y como recoge el medio de comunicación lituano Kaipkada, únicamente son necesarios tres ingredientes que con toda probabilidad tendrás en casa: pasta de dientes, detergente en polvo y bicarbonato sódico. La combinación de todos ellos es eficaz para disolver la cal y poner fin a la suciedad que genera malos olores.

Para llevar a cabo este truco casero hay que echar dos cucharadas de pasta de dientes en un cuenco pequeño y añadirle una cucharada de detergente en polvo y tres o cuatro cucharadas de bicarbonato sódico.

Los tres productos deben mezclarse bien para obtener una masa homogénea. "Si te parece demasiado espesa, añade un poco más de pasta de dientes. La masa resultante debe tener una consistencia similar a la plastilina", detallan desde el citado medio.

Con la mezcla, se debe formar una pequeña bola que, a su vez, tiene que envolverse en una gasa o un trozo de tela fina que quede atada. Con ello se consigue que la mezcla se disuelva lentamente y no se deshaga en cuanto se introduzca en la cisterna.

Una vez envuelta la bola (que recordará en aspecto a una pequeña bolsita), se debe situar en el tanque del inodoro. En ese sentido, desde Kaipkada aconsejan lo siguiente: "Puede atarla a la tapa con un cordel para que no se pierda en la corriente de agua". La mezcla debe dejarse actuar durante un mínimo de dos horas, aunque lo ideal es colocarla por la mañana y dejarla durante todo el día.

Gracias a este truco casero, los productos utilizados llegan a todo el inodoro y hacen que las paredes luzcan blancas como la nieve.