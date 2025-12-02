Tiran una GoPro a 200 metros bajo el mar y capturan una extraña criatura nocturna que ni los expertos saben identificar

Las profundidades marinas esconden criaturas insospechadas que incluso generan estupefacción entre los científicos por las rarezas de su aspecto. Esto es lo que ha sucedido tras la publicación de un vídeo del creador de contenidos, Barny Dillarstone, quien lanzó una GoPro a 200 metros bajo la superficies del nivel del mar para ver las raras especies que habitan en estos espacios, de acuerdo al diario Gazzetta.

Las imágenes captaron especies más o menos comunes, tales como congores, arañas cangrejo o gusanos de fuego, pero fue precisamente una raya la que aparó todas las miradas. La cámara capturó una pequeña raya de aguas profundas, la cual no debería existir en aguas de Indonesia, donde se había realizado el experimento. Actualmente, se considera extinta.

"¿Qué especie es esta?", es lo que se preguntó Dillarstone al observar las imágenes, una pregunta que ni los propios biólogos marinos pudieron dar respuesta y que puso en evidencia el gran número de criaturas marinas que habitan en los océanos sin identificar.

El fondo marino, un desconocido

De acuerdo a un estudio publicado en Science Advance, un grupo de científicos ha afirmado que tan solo un 0,001% de las profundidades oceánicas ha sido observada por los humanos directamente.

El estudio pone de manifiesto que serían necesarios 10.000 años para visualizar todo el fondo marino si se llegaran a emplear 1.000 plataformas de todo el mundo que cubrieran una superficie de 3km cuadrados al año.