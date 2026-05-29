'Toy Story 5' toca la fibra de toda una generación con un adelanto que devuelve a Woody y Buzz a la primera línea

Hay películas que entretienen. Y hay películas que acompañan una vida. Para millones de personas en todo el mundo, Toy Story pertenece a la segunda categoría.

Por eso lo ocurrido este jueves en Londres tuvo algo de estreno cinematográfico y mucho de reencuentro con la infancia.

Treinta años después de que un vaquero de cuerda y un astronauta de plástico cambiaran para siempre la historia de la animación, Woody, Buzz Lightyear y Jessie volvieron a ocupar el centro del escenario durante la presentación de Toy Story 5, la nueva entrega de una saga que ha crecido junto a varias generaciones.

Y lo hizo con una pregunta que muchos no esperaban hacerse en 2026: ¿Siguen teniendo sitio los juguetes en un mundo dominado por las pantallas?

Una frase que sigue activando algo

La presentación en Leicester Square, en pleno corazón de Londres, tuvo momentos de promoción, estrellas y alfombra roja. Pero hubo uno que sobresalió por encima del resto.

Tom Hanks, la voz de Woody desde la primera película estrenada en 1995, tomó la palabra ante el público y pronunció una frase que cualquier fan reconocería en una décima de segundo: "¡Alguien viene!"

De inmediato, los actores se quedaron inmóviles en sus asientos, imitando a los juguetes cuando un humano entra en la habitación. La reacción fue instantánea. Risas y aplausos.

Y esa sensación extraña que solo provocan las historias que llevan décadas acompañándote. Porque para muchos espectadores ya no se trata simplemente de una película infantil.

Toy Story es una máquina del tiempo.

Los niños que vieron la primera ahora llevan a sus hijos al cine a ver la quinta

Cuando la primera entrega llegó a los cines, internet apenas daba sus primeros pasos. No existían redes sociales. No había smartphones. Ni plataformas de streaming.

Muchos de los niños que se emocionaron viendo cómo Woody y Buzz aprendían a convivir tienen hoy más de treinta años. Algunos incluso llevan ahora a sus propios hijos a descubrir los mismos personajes.

Quizá por eso la saga conserva algo muy poco habitual en Hollywood: la capacidad de conectar simultáneamente con varias generaciones. Cada película ha ido creciendo con su público.

Y esa conexión emocional sigue siendo una de sus mayores fortalezas.

La batalla ya no es entre Woody y Buzz

Si las primeras películas hablaban de celos, amistad o del miedo a ser reemplazado, Toy Story 5 parece haber encontrado un conflicto muy contemporáneo. El enemigo ya no es otro juguete. Ni un niño que deja de jugar. Ni siquiera el paso del tiempo. Ahora el gran rival tiene pantalla.

La historia devuelve la acción a la casa de Bonnie, la niña que heredó los juguetes al final de Toy Story 3. Sus padres le regalan una tableta electrónica llamada Lilypad con la intención de ayudarla a relacionarse con otros niños.

Pero pronto ocurre algo que probablemente reconocerán muchos padres. La pantalla empieza a absorber toda la atención y los juguetes pasan a un segundo plano.

El debate que está en todas las casas

Detrás de la aventura aparece una cuestión que forma parte de la conversación cotidiana en millones de hogares. ¿Cuánto tiempo pasan los niños frente a una pantalla? ¿Qué espacio queda para la imaginación?

¿Pueden competir unos juguetes tradicionales contra un dispositivo diseñado para captar toda la atención posible? Pixar parece haber encontrado ahí una historia con mucho más trasfondo del que aparenta.

Porque en realidad no habla solo de juguetes, habla de cómo ha cambiado la infancia. Y también de cómo han cambiado los adultos.

Tom Hanks y la emoción de seguir siendo Woody

Uno de los momentos más emotivos de la presentación llegó cuando Tom Hanks explicó lo que sigue sintiendo cada vez que ve a Woody en Disneyland. "Me siento una de las personas más afortunadas del mundo", confesó.

No parece una frase cualquiera.

Han pasado más de tres décadas desde que comenzó a interpretar al personaje. Y, sin embargo, sigue hablando de él como si formara parte de su propia familia. Quizá porque, de alguna manera, lo hace.

Lo mismo ocurre con Tim Allen, la voz de Buzz Lightyear. El actor aseguró que esta nueva película contiene algunos de los momentos más divertidos del personaje. Y prometió más protagonismo para el guardián espacial que tantas veces creyó de verdad que podía volar.

El secreto de 'Toy Story'

Resulta curioso que una saga sobre juguetes haya sobrevivido durante tanto tiempo en una industria donde casi todo parece efímero. La respuesta probablemente tenga que ver con algo que Pixar entendió desde el principio.

Nunca habló realmente de juguetes, habló de nosotros. Del miedo a ser olvidados. De los cambios. De crecer. De despedirse. De encontrar nuestro lugar.

Por eso cada nueva entrega genera tanta expectación. Porque quien vuelve a ver a Woody y Buzz no está regresando únicamente a una película. Está regresando a una parte de sí mismo.

El adelanto mostrado en Londres dejó muchas preguntas abiertas. Y Pixar guarda todavía buena parte de la trama bajo llave. Pero hay algo que ya parece claro.

Más de treinta años después, Toy Story sigue conservando esa capacidad tan rara de reunir a padres, hijos y abuelos alrededor de los mismos personajes. En una época donde cada persona consume contenidos distintos, en pantallas distintas y a horas distintas, eso se ha convertido casi en una rareza.

Quizá por eso el regreso de Woody, Buzz y Jessie despierta algo más profundo que la simple curiosidad por una nueva película.

Porque no son solo personajes, son compañeros de infancia. Y hay pocas cosas capaces de competir con eso.