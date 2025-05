Un agricultor va a talar, tropieza con millones en billetes y la policía tarda en poco en ensombrecer su alegría

Lo que parecía ser una jornada normal para un agricultor de Dinamarca terminó siendo una auténtica película de acción. Todo comenzó hace tres semanas, momento en el que Kristian Bole, copropietario de la granja, se encontraba haciendo una limpieza de árboles cuando de repente, entre la tierra, encontró una gran cantidad de billetes escondidos por valor de varios millones de coronas danesas.

"Ciertamente, había más de lo que se puede esconder en un bolsillo trasero", destaca Bole a TV MIDTVEST. A pesar de la suerte del hallazgo, el hombre no tardó en ver ennegrecida su suerte, pues la policía rápidamente se encargó de investigar el asunto y peinar la zona.

"No tengo ni idea de quien lo hizo, pero desde luego no parecía un ahorro de pensión" Kristian Bole, agricultor detrás del hallazgo

"Es un hallazgo inusual, y no sospecho que normalmente se trate de dinero ganado. Pueden—y ahora estamos en las teorías— originarse en el robo o el delito de drogas. También puede ser dinero que debería ahorrarse para las autoridades fiscales", explica el comisario de policía al medio televisivo.

A pesar del hallazgo, ni las autoridades ni los agricultores han revelado ni la cantidad exacta de dinero que había, ni tampoco si eran billetes actuales o más antiguos. Sí que ha concretado que encontraron "varios artículos" en la escena, aunque no ha precisado cuáles.

"No tengo ni idea de quién lo hizo, pero desde luego no parecía un ahorro de pensión", afirma Bole. "Seguramente será una historia divertida algún día, pero ahora mismo preferiría no haberla vivido. No parecía dinero real. De hecho, no es el tipo de cultivo que solemos tener en los campos", añade finalmente.

No es raro ver episodios como estos. También en Dinamarca, hace unos meses, sucedió algo similar, aunque en aquella ocasión lo que encontró el "afortunado" fue una caja registradora, para su desgracia, sin dinero.