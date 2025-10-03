Un antiguo descubrimiento en Rusia alerta a los científicos sobre el futuro de la energía solar

La planta de energía termosolar Gemasolar, de Torresol Energy, en Fuentes de Andalucía (Sevilla), en una imagen de archivo.

Un antiguo descubrimiento bajo las montañas de Rusia podría transformar el mundo energético y amenazar la industria de la energía solar tal como existe hoy, según ha publicado la web alarabiya. Rusia es conocida desde hace mucho tiempo por sus vastos recursos energéticos, incluidos petróleo y gas, así como metales preciosos, pero está surgiendo como un importante proveedor de energía del futuro.

La industria de la energía solar ha experimentado un crecimiento asombroso en los últimos años, con una capacidad instalada global que superó los 1.000 gigavatios en 2023, según ScienceDirect, citado por el mismo medio. Se espera que esta cifra se duplique hasta superar los 5.000 gigavatios para 2030, según datos de la energética Ember.

A pesar de este crecimiento, el 95% de las células solares dependen del silicio, un hecho que pronto podría cambiar gracias a un antiguo descubrimiento ruso que está cambiando el futuro de las energías renovables.

La cuestión es que en las profundidades de los Montes Urales, se descubrió en el siglo XIX un mineral natural llamado perovskita, pero sólo recientemente ha cobrado gran importancia. Bautizado con el nombre del político y científico ruso Lev Perovski, este mineral posee propiedades únicas que lo convierten en un material prometedor para las células solares. Según ResearchGate, Japón lo ha utilizado con éxito para desarrollar células solares más delgadas que el papel, abriendo la puerta a aplicaciones sin precedentes en este campo.

Y, aunque este mineral no juega actualmente un papel relevante en el mercado, la investigación en curso sobre células solares de doble celda que combinan silicio y perovskita podría abrir la puerta a su integración en estructuras existentes, dando a Rusia una poderosa palanca en el mercado energético mundial.

Lo que hace que la perovskita sea interesante son sus ventajas sobre el silicio en varios aspectos, incluidos menores costos de producción, mayor eficiencia al utilizar celdas duales, mayor flexibilidad en su uso y una menor huella de carbono durante la fabricación.

Desde que comenzaron los experimentos con este material en 2009, los investigadores han conseguido mejoras significativas en su eficiencia, llegando a más del 25%, según Ossila, y se esperan más mejoras en los próximos años.