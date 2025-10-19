Un exdirector de la Guía Michelin anima a mirar a la pizarra para reconocer un restaurante trampa para los turistas

Elegir un restaurante para comer o cenar puede ser a veces un quebradero de cabeza. En declaraciones recogidas por el medio francés Journal des Femmes, el exdirector de la Guía Michelin, Michael Ellis, da algunos consejos para evitar caer en trampas para turistas.

Quién no se ha sentido decepcionado al sentarse en un restaurante que se percibe desde lejos que se trata de una trampa para turistas. "A pesar de todas tus precauciones, te encuentras sentado en una mesa en un restaurante que no te gusta. Pero tenga la seguridad de que hay formas seguras de reconocer este tipo de establecimiento a primera vista", asegura el experto.

Para ello, dice que algunas pistas fáciles de detectar dicen mucho sobre la calidad de una dirección. En conversación con el podcast Legend, recogida por el medio, aconseja "en primer lugar", "mirar si hay platos cocinados, platos burgueses como un coq au vin, una ternera con zanahorias o un pot-au-feu". De este modo, asegura que un menú compuesto por ensaladas mixtas y hamburguesas es "una llamada de atención".

Pero, ¿cómo sabes si estos platos son realmente caseros? En esta línea, sugiere comprobar si el menú se encuentra plasmado en una pizarra. Esto indica "un menú corto que cambia regularmente con las estaciones". Por lo tanto, "hay muchas más posibilidades de que se cocine con productos frescos y de buena calidad", sentencia. El caso de cartas eternas, "no es buen augurio".

Así que, por supuesto, en un restaurante gastronómico, no se le presentará una pizarra como menú. Pero para encontrar el lugar perfecto mientras se pasea por la calle, "este valioso consejo merece ser aplicado". "Ni siquiera tienes que pasar por las puertas del restaurante: en las mejores direcciones, el plato del día está escrito con tiza, en una pizarra a la vista frente a la entrada".