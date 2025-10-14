Un hombre es la definición de escalar en una empresa: a los 15 años empieza de camarero y 22 años después compra toda la cadena de restaurantes

Uno de los elementos que más valoran los trabajadores en una empresa, más allá del sueldo y el horario, es la posibilidad de crecimiento en la compañía desarrollando una carrera profesional dentro de la misma.

Sin embargo, lo que ha logrado Amol Kohli se sale totalmente de lo habitual. El hombre ha conseguido en un periodo de 22 años pasar de ser camarero a ser el dueño de toda la cadena de restaurantes.

Tal y como recoge el canal de televisión estadounidense CNBC, Kohli comenzó, con 15 años, trabajando en la cadena Friendly's como camarero con un sueldo de 5 dólares por hora (4,3 euros, al cambio actual). Sus funciones eran numerosas: cocinar, lavar platos, atender a los clientes… en definitiva, todo lo que fuera necesario para el funcionamiento del establecimiento, ubicado en un suburbio de Filadelfia (EEUU).

El hombre pasó a estudiar finanzas y marketing en la Universidad de Drexel (EEUU). Pero durante los veranos continuaba trabajando para Friendly's. Tras graduarse, rechazó la posibilidad de emprender su carrera profesional en un grupo financiero y eligió convertirse en gerente regional en Friendly's.

Unos años más tarde, Amol Kohli puso toda la carne en el asador y pidió un préstamo con el objetivo de invertir todos sus ahorros en una franquicia. Además, también convenció a sus amigos para hacer lo mismo. De esa forma, antes de cumplir 40 años Amol Kohli ya había adquirido 31 tiendas de la cadena de restaurantes Friendly's.

Posteriormente, en el año 2020, Friendly's, que había llegado a poseer 800 locales, se declaró en bancarrota a raíz de la pandemia de la COVID-19. Ello propició que Brix Holdings adquiriera la cadena de restaurantes por una cifra inferior a los 2 millones de dólares.

En 2024, Amol Kohli fundó una empresa de inversiones llamada Legacy Brands International. Su único objetivo era comprar Brix Holdings. Y lo ha acabado consiguiendo, con lo que se ha convertido en dueño de Friendly's (y también de otras marcas como Clean Juice, Orange Leaf, Red Mango, Smoothie Factory + Kitchen, Souper Salad o Humble Donut Co.).

En consecuencia, Kohli tiene el honor de decir que comenzó en Friendly's como camarero y ha escalado hasta lograr convertirse en el dueño de la cadena de restaurantes al completo. El hombre quiere que la compañía vuelva a ser lo que era (Friendly's ha quedado reducida a un centenar de locales) y para ello está decidido a invertir en aplicaciones digitales para modernizar la marca y en sistemas de fidelización.