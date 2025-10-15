Un hombre sin hogar se topa con una casa abandonada, la renueva con esmero, llaman a la puerta y es un operativo policial

Curioso suceso ocurrido en Alemania. Un hombre de 36 años sin hogar encontró una casa abandonada, entró en ella y la renovó con esmero para convertirla en su vivienda. Sin embargo, pronto recibió la visita de un operativo policial.

El hogar en el que el hombre trató de instalarse era en realidad una casa de los Amigos de la Naturaleza situada cerca del pueblo alemán de Lehrte-Arpke. La misma se encontraba cerrada desde el año 2020 debido a los efectos de la pandemia de la COVID-19.

Tal y como recoge el medio de comunicación alemán Hannoversche Allgemeine Zeitung, el hombre se puso manos a la obra y ordenó, limpió y hasta renovó el edificio que tanto tiempo había estado vacío.

Sin embargo, todo se torció para él cuando un joven vecino de 20 años recién mudado a la zona le observó transportando tablas de madera a la casa. El joven llamó a la puerta, y el hombre miró por la ventana y le pidió que se fuera.

Curiosamente, el vecino no se planteó que el hombre pudiera estar haciendo algo ilegal en la vivienda. Lo que el joven pensó fue que estaban haciendo reformas en casa y que tras llamar a la puerta podían pensar que podía entrar a robar en el inmueble.

En consecuencia, el joven decidió llamar a Christian Helmreich, presidente de la Asociación de Amigos de la Naturaleza de Lehrte-Arpke, con el objetivo de aclarar lo ocurrido y pedir disculpas.

Esa llamada fue la que hizo que Helmreich conociera que una persona había entrado en la vivienda. Al parecerle todo muy extraño, el presidente de la Asociación de Amigos de la Naturaleza de Lehrte-Arpke avisó a la policía.

El hombre estaba pintando cuando fue detenido

Varios agentes entraron en la casa y detuvieron al hombre sin hogar, quien se encontraba en ese momento con un rodillo de pintura en la mano con el que estaba pintando de negro una de las paredes del inmueble. Al hombre se le acusa de haber cometido allanamiento de morada, daños materiales y robo de energía eléctrica.

Pese al incidente, Helmreich ha reconocido que el hombre puso mucho esmero en la renovación de la casa. En concreto, ha destacado que el intruso "aspiro, barrió y quitó las telarañas" y que "ha hecho un trabajo muy limpio".