Un hombre sale de casa en busca de gusanos y vuelve con un tesoro medieval acuñado por personas poderosas

Un tesoro lleno de monedas, en una imagen de archivo

Lo que apuntaba a ser una simple salida de casa con el objetivo de buscar gusanos, se acabó convirtiendo en un descubrimiento arqueológico de valor incalculable en Suecia por parte de un hombre.

En concreto, en un caldero de cobre en ruinas se han hallado 20.000 monedas de plata. La mayoría de las monedas datan del siglo XII y, en conjunto, suman un peso de unos seis kilogramos.

La administración del distrito de Estocolmo ha informado de que las monedas poseen la inscripción 'KANUTUS', el nombre latino del monarca Knut Eriksson, que reinó entre los años 1173 y 1195.

Tal y como recoge la edición alemana del medio de comunicación FOCUS, algunas de las 20.000 monedas son muy llamativas, especialmente las 'monedas episcopales', acuñadas por poderosos clérigos.

La directora del Museo Medieval de Estocolmo, Lin Annerbäck, ha destacado, en declaraciones al medio de comunicación sueco Dagens Nyheter, que se trata de un descubrimiento "completamente único; no tenemos otros tesoros medievales de Estocolmo".

Por su parte, la anticuaria de la administración regional de Estocolmo, Sofia Andersson, ha señalado que "probablemente se trate de uno de los mayores tesoros de plata de la Alta Edad Media jamás encontrados en Suecia".

En ese sentido, Lin Annerbäck ha explicado que el motivo por el que esas monedas se encontraban enterradas podría estar relacionado con la convulsa época del siglo XII, cuando Suecia intentaba colonizar territorios de Finlandia. "Creemos que muchas personas escondieron tesoros como este para mantenerlos en propiedad familiar", ha señalado la directora del Museo Medieval de Estocolmo.

Respecto a la manera de proceder del hombre que por sorpresa se topó con ese tesoro medieval con 20.000 monedas del siglo XII, la anticuaria de la administración regional de Estocolmo ha resaltado que "el descubridor ha actuado correctamente al ponerse en contacto con nosotros, la administración".