Un hotel de cinco estrellas le niega un vaso de agua a una huésped que paga 6.000 euros por dormir allí: la justicia le da la razón al establecimiento

¿Te pueden negar un vaso de agua en un bar? ¿Y en un hotel? ¿Y en un hotel en el que estás alojado y pagas alrededor de 6.000 euros en tu estancia? La respuesta a la tercera pregunta la sabe una cliente que se ha topado con dos negativas. La del hotel y la de la Justicia italiana.

Como informa la prensa internacional, el Tribunal Supremo de Italia ha dado la razón a un hotel de lujo ubicado en los Dolomitas que en 2019 decidió no servir una bebida a la huésped.

El caso tiene más aristas que un simple no a un vaso de agua. En realidad, la mujer alojada en un hotel de máximo lujo en la estación de esquí de Corvara había contratado un régimen de media pensión, por lo que no estaban incluidas las bebidas.

Realmente, la clienta no pidió ningún refresco, o bebida de la carta; simplemente agua de grifo, hasta el punto de que se ofreció a pagarla, como citaba The Guardian. El hotel se negó y únicamente aceptó servirle una botella de agua de 0'75 litros, por el 'módico' precio de 7 euros.

El gesto indignó a la mujer, que contraatacó denunciando al hotel y reclamando una indemnización "por daños económicos y morales" por un montante cercano a los 2.700 euros. El motivo alegado, que el agua es "un recurso natural y un derecho humano universal", y ante este escenario "el suministro gratuito de una cantidad mínima vital es necesario para satisfacer las necesidades básicas y debe garantizarse".

Años después, y tras una pelea sostenida en tribunales de menor impacto, el caso llegó al Tribunal Supremo. El fallo ha sido claro, el hotel no tiene obligación de servir agua de grifo gratis. Y esto es así porque en Italia no hay ley alguna que obligue a ello, como sí la hay en otros países del mundo.