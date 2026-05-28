Una lingüista cierra el debate sobre si se dice aceituna o si se dice oliva: "Ninguna es la forma correcta"

Un plato de aceitunas para unos... un plato de olivas para otros

El mar de olivos de Jaén y de otras provincias españolas siempre ha generado un debate en paralelo. ¿Al fruto del olivo cómo se le debe llamar? En la geografía andaluza, y especialmente en la provincia jiennense, no hay debate: se llama aceituna. Pero en otras zonas de España el término cambia, en favor de oliva. Lo que no cambia es el gusto en millones de habitantes... aunque tampoco son pocos los que rehúyen este pequeño y encurtido manjar.

La cuestión es casi identitaria para muchos. Y en ella ha querido entrar para mediar... y de paso zanjar el debate la conocida lingüista, profesora de lengua castellana y divulgadora Elena Herraiz, cara visible del programa de La2 Cifras y Letras y muy seguida en las redes bajo el perfil @_linguriosa_.

En una intervención en el espacio Hablando en rata, Elena Herraiz ha vuelto a generar impacto social dado respuesta al asunto consciente de que se trata de una "eterna guerra". Para sorpresa de muchos, considera que la respuesta correcta es "ninguna".

Ninguna porque "puedes hablar como quieras", como ha explicado en el espacio, consciente de que "hay gente que dice más aceituna, gente que dice más oliva" y de que ambos términos pueden ser correctos desde un punto de vista etimológico.

"Para mí, si está en el árbol es más oliva, pero si es para comer es aceituna", pero "cada uno puede decirlo como quiera", continuaba explicando la parte de letras en el celebrado concurso cultural de RTVE.

Aceptando aceituna y oliva como términos correctos para referirse al mismo alimento, Elena Herráiz ha aclarado que "oliva viene del latín; los romanos llamaban oliva al fruto y al árbol. Es verdad que luego ya le empezamos a llamar a la fruta oliva y al árbol olivo".

Sobre la más 'moderna' palabra 'aceituna', esta "viene del árabe, lo que significa que la primera vez que se utiliza es del siglo XII, porque antes era más común oliva", concluía