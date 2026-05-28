Collbató se está llenando de "tanatoturistas" que quieren conocer el lugar donde murió el fundador de Mango: "Cada día alguien nos pregunta dónde fue"

El tanatoturismo o turismo negro es una modalidad de viaje que se caracteriza por la visita de lugares relacionados con la muerte. Ese tipo de turismo es el que ha atraído a una buena cantidad de personas a la localidad barcelonesa de Collbató.

El municipio ha sido tradicionalmente el punto de partida de muchas excursiones que se dirigen a Montserrat. Sin embargo, ahora, la afluencia de visitantes se ha incrementado debido a la muerte de Isak Andic, el fundador de Mango.

El punto en el que tuvo lugar el suceso se encuentra muy cerca de la cueva del Salnitre, un lugar ya de por sí ampliamente visitado. En consecuencia, muchas de las personas que acuden se acercan a ver dónde se produjo el fallecimiento de Isak Andic.

En declaraciones a El Periódico, Ian Devesa, guía de las cuevas del Salnitre, ha confirmado que "cada día de visitas había alguien que nos preguntaba dónde fue, y como está muy cerca de la entrada de la cueva, se acercaban".

No obstante, el efecto de las noticias relacionadas con el caso que se han producido en los últimos días no ha sido tan potente debido a que las cuevas del Salnitre no están abiertas en estos momentos. "Todo se cerró después de las fuertes lluvias del pasado 12 de mayo, cuando hubo desprendimientos que dañaron la carretera hacia el aéreo y la carretera hacia nuestro aparcamiento", ha añadido Devesa.

"En vez de camino de les Feixades, acabaremos llamándolo el camino del Mango"

Por su parte, en el Bar la Muntanya, uno de los establecimientos de Collbató, han indicado a El Periódico que "mucha gente lo pregunta. Al final, en vez de camino de les Feixades, acabaremos llamándolo el camino del Mango, porque es lo que la gente pregunta".

Como ejemplo de tanatoturistas llamativos, desde el bar han mencionado que "un día, al cabo de dos o tres meses vino una pareja a comer y hablando, me explica que era trabajador de Mango y quería ver dónde cayó su jefe".