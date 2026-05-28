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10 detenidos y 5 provincias afectadas: los detalles de la macrooperación antiyihadista en España
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10 detenidos y 5 provincias afectadas: los detalles de la macrooperación antiyihadista en España 

La Policía Nacional está llevando a cabo un macrooperativo que aún no está cerrada.

Redacción HuffPost
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Coche patrulla de Policía Nacional
Coche patrulla de Policía Nacionaldpa/picture alliance via Getty Images

La Policía Nacional ha detenido al menos a diez personas en cinco provincias distintas en el marco de una macrooperación contra el terrorismo antiyihadista. Según fuentes próximas al operativo, las actuaciones se han llevado a cabo en Madrid, Barcelona, Alicante, Málaga y Murcia

El operativo lo ha llevado a cabo Comisaría General de Información de Policía Nacional, cuyas fuentes han adelantado que los arrestados pasarán a disposición judicial este viernes en la Audiencia Nacional. 

La investigación permanece abierta, por lo que no se descartan más detenciones en las próximas horas.

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