10 detenidos y 5 provincias afectadas: los detalles de la macrooperación antiyihadista en España 

La Policía Nacional ha detenido al menos a diez personas en cinco provincias distintas en el marco de una macrooperación contra el terrorismo antiyihadista. Según fuentes próximas al operativo, las actuaciones se han llevado a cabo en Madrid, Barcelona, Alicante, Málaga y Murcia.

El operativo lo ha llevado a cabo Comisaría General de Información de Policía Nacional, cuyas fuentes han adelantado que los arrestados pasarán a disposición judicial este viernes en la Audiencia Nacional.

La investigación permanece abierta, por lo que no se descartan más detenciones en las próximas horas.