España se prepara para una avalancha de turistas por el eclipse solar total, y los alemanes ya le ponen el ojo a lo rural: "La oferta de alojamiento es escasa"

El próximo 12 de agosto es un día esperadísimo por los aficionados a la astronomía. Más de un siglo después, España podrá ser testigo de un eclipse solar total. No obstante, no todo el país podrá disfrutar del evento astronómico.

Tal y como se detalla en el sitio web de la división de astronomía del Instituto Geográfico Nacional (IGN), "la franja de totalidad de este eclipse cruzará España de oeste a este y pasará por numerosas capitales de provincia desde A Coruña hasta Palma, incluyendo Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y Valencia".

"España está situada al final de la franja de totalidad, por lo que esta sucederá cuando el Sol se esté poniendo muy cerca del horizonte. Ello obligará a observar el eclipse desde un lugar con buena visibilidad hacia el oeste", añaden desde el IGN.

Al producirse en verano, la probabilidad de que el cielo esté despejado y el eclipse pueda ser observado con unas condiciones óptimas de visibilidad son altas. Además, buena parte del país estará de vacaciones, por lo que se espera una gran cantidad de desplazamientos para poder presenciar el histórico momento.

El eclipse, un desafío (y una oportunidad) para la 'España vaciada'

En ese sentido, desde el medio de comunicación alemán Frankfurter Allgemeine destacan que España se está preparando para acoger a millones de visitantes adicionales a los ya habituales en el periodo estival.

Además, muchos de los lugares en los que podrá contemplarse el evento astronómico forman parte de la llamada 'España vaciada'. Y la realidad es que en las zonas rurales escasean los alojamientos turísticos, por lo que el eclipse supone todo un desafío (y a la vez una oportunidad para atraer turismo a zonas no masificadas).

En declaraciones al citado medio, el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, ha afirmado que "los primeros cálculos apuntan a unos diez millones de visitantes. Sin embargo, esta cifra se actualiza continuamente". Además, la ocupación de los alojamientos ya es "bastante alta".