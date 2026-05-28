Entrevista a Saif Abukeshek, de la Global Sumud Flotilla: "No imaginaba que la UE fuera a permitir que Israel invadiera su soberanía para secuestrarme"

Apenas un día después de llegar a Barcelona tras ser deportado por Israel, el 10 de mayo, y después de once días en huelga de hambre y sed en una cárcel israelí, el activista hispanopalestino Saif Abukeshek cogió el primer vuelo que encontró con destino Turquía para continuar con su trabajo en la Global Sumud Flotilla. Días antes, el 30 de abril, Saif, que viajaba como observador a bordo de un barco de la flotilla, fue secuestrado por Israel en aguas internacionales a la altura de Grecia, a 1.000 kilómetros de Tel Aviv. El Ejército israelí liberó en Creta a todos los activistas interceptados de manera ilegal, pero a Abukeshek se lo llevaron a Israel junto al activista brasileño Thiago Ávila.

Ambos, Abukeshek y Ávila, fueron encarcelados en una prisión israelí sin cargos y sometidos a agresiones e interrogatorios interminables. La persecución al activista español ni siquiera terminó cuando fue liberado. Tras su detención, Estados Unidos le incluyó en la lista de personas sancionadas económicamente por el Departamento del Tesoro, como hizo con los jueces de la Corte Penal Internacional después de que el organismo emitiera una orden de arresto contra Benjamin Netanyahu. Pese a todo, Abukeshek comenta en una entrevista con El HuffPost que no piensa parar. "Tenemos ganas y determinación por seguir luchando", dice.

¿Cómo estás?

Bien, ahora trabajando para lograr el regreso desde Libia de los activistas del convoy terrestre de la Global Sumud Flotilla.

¿Sabéis dónde están?

Sí, los tenemos ubicados, y de manera extraoficial nos llega que están bien, pero no podemos tener la certeza hasta que no se produzca una visita consular.

Cuando Israel te capturó de manera ilegal en aguas internacionales, estabas embarcado en un barco de observación de la flotilla. Lo que cuentan los activistas que estaban allí es que el Ejército israelí te buscaba expresamente a ti. Estando como observador, ¿imaginabas que Israel hiciera lo que hizo?

Ellos dicen públicamente que soy una de las personas a las que consideran una amenaza, pero no me imaginaba que estuvieran dispuestos a llegar a Grecia y secuestrarme, ni tampoco que la UE fuera a permitir que se invadiera su soberanía.

Una vez secuestrado, ¿cómo fue el trato israelí? ¿Intuías lo que pasaría? ¿Confiabas en regresar?

No, no sabía que iba a pasar, ni si íbamos a volver. El secuestro estuvo acompañado de amenazas continuas. De manera regular me decían que me iba a quedar en Israel mucho tiempo. Ese era su discurso en cada interrogatorio, y alguno de ellos duró hasta 18 horas. Conozco bien cómo funciona el proceso judicial israelí y sus detenciones administrativas. Mucha gente ha sido detenida en la calle tan solo por publicar un post en Facebook. Tampoco sabía si el trabajo diplomático iba a tener una respuesta rápida. El cónsul español me decía que se estaba haciendo todo lo que se podía, pero que al final todo dependía de Israel. La violación fue continua. Desde que anuncié primero una huelga de hambre que luego escalé a una huelga de sed, desde que me metieron en el barco cárcel, comenzaron las agresiones físicas. Tuve que ser atendido por un médico por falta de respiración. Dentro de la cárcel, estaba siempre con las manos y los pies atados y los ojos vendados, y era igual en cada traslado. Me privaban de sueño; siempre había luz y cuando lograba dormirme me interrumpían. Pasé horas de interrogatorios y siempre atado a una silla. Los insultos, las amenazas y las humillaciones fueron constantes.

"Algún interrogatorio duró hasta 18 horas. Tuve que ser atendido por falta de respiración. Dentro de la cárcel, estaba siempre con las manos y los pies atados" SAIF ABUKESHEK

Tras vuestra captura y posterior liberación, se tuvo constancia de la violencia extrema con la que se trató a los activistas que continuaron en la flotilla. Aunque este maltrato es habitual con los presos palestinos, ¿ha habido una escalada de violencia por parte de Israel contra los activistas?

Creo que es importante señalar que no se pueden comparar los dos aspectos. La violencia contra los presos palestinos es muy superior. Lo sabemos por sus testimonios, por el número de palestinos muertos en las cárceles, muchas veces después de ser torturados. Hay testimonios de violencia sexual con objetos punzantes, violaciones con perros, violaciones grupales contra mujeres... La comparación no está ahí. Aun así, después de que lo que ocurrió en 2010 en el Mavi Marmara [Israel asesinó a nueve activistas en aquella flotilla], esta ha sido la ocasión en la que han desplegado mayor violencia contra los activistas, y sin justificación. En el Mavi Marmara dijeron que habían sido agredidos, pero aquí no ocurrió nada. Es terrible escuchar los testimonios de los activistas. Es que incluso llamaron al barco cárcel en el que los trasladaron como barco de la tortura. Pero Israel no llega de la nada a este nivel de impunidad. La complicidad de la UE les ha permitido actuar de esta forma. Israel siempre está testando sus límites de manera continua, y la pregunta es hasta cuándo vamos a dejar que lleguen esos límites. Ya han testado a la humanidad con un genocidio en directo y ni así se han visto verdaderas sanciones. El año pasado, en el secuestro de la flotilla ya se habló de violaciones. Y luego nuestro secuestro [el de Ávila y el suyo] tampoco supuso una condena fuerte, una respuesta inmediata. No puede sorprender que un Gobierno criminal y genocida actúe de la forma en la que lo hace si no recibe ninguna sanción por ello.

Saif Abukeshek, frente a un tribunal israelí. Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images

Nada más regresar, después de tu liberación, Estados Unidos te sancionó económicamente, con lo que eso conlleva para el desarrollo vital. ¿Cómo lo estás gestionando?

Es una forma más de represión, y no tenemos nada que hacer más que seguir movilizándonos. Pero el impacto es grave, porque viene directamente después de haber sido detenido, interrogado y liberado por falta de pruebas. Estados Unidos dice que pertenezco a una organización de la diáspora palestina, una de la que dimití hace meses porque estoy dedicado al 100% a la Global Sumud Flotilla. Lo interesante es ver cómo Estados Unidos está dispuesto a terminar el juego socio de Israel, que no consiguió su objetivo al secuestrarnos sin pruebas. Cuando no consiguen nada con esta represión, viene Estados Unidos y nos intenta aislar de manera activa. Además, pueden hacer que la gente que contacta contigo sea también sancionada o castigada. El impacto en la familia es grande. Es un aislamiento total. Por supuesto rechazamos las acusaciones y lucharemos para impedir que los bancos europeos apliquen estas sanciones, porque yo he sido sancionado en Estados Unidos, pero no en España. Los abogados están preparados por si los bancos llegan a aplicar cualquier medida que vaya en esa línea.

Con todo lo que te ha pasado en las últimas semanas, ¿sigues con ganas de seguir movilizándote?

Después de once días en huelga de hambre, y nada más aterrizar en Barcelona, sin tiempo para recuperarme ni para casi estar con mi familia, cogí el primer vuelo a Turquía para seguir luchando. Esa es la determinación que tenemos. No vamos a parar.