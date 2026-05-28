Una enorme lona publicitaria escrita en alemán en el aeropuerto enfada en Mallorca: "No somos un parque temático, merecemos más respeto"

El Gobierno balear se ha puesto en pie de guerra contra una lona publicitaria escrita en alemán que ha sido situada en el aeropuerto de Palma de Mallorca y, a juicio del ejecutivo autonómico, asocia la isla con el 'turismo de excesos'.

En concreto, en el anuncio se puede leer Was auf Malle passiert, wird auf Malle beglichen, una frase que se traduce al español como 'Lo que pasa en Mallorca se paga en Mallorca'. La misma hace un juego de palabras bancario como la famosa frase 'Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas'.

Uno de los aspectos más polémicos de la lona es que se refiere a Mallorca como Malle, que es la forma que los alemanes utilizan para referirse a la isla en el contexto de turismo de fiesta y borrachera.

El consejero de Turismo, Jaume Bauzà, ha enviado una carta al presidente de Aena, Maurici Lucena, con copia al director del aeropuerto, en la que exige la retirada de la campaña publicitaria.

Tal y como recoge Última Hora, Bauzà ha asegurado que la palabra Malle "nos reduce a la barra libre y negocio rápido". Al respecto, el consejero ha subrayado que "no somos un parque temático, merecemos más respeto".

"Mallorca no puede promocionarse como un destino asociado al descontrol"

En la carta remitida a Aena, el consejero balear de Turismo ha calificado como "absolutamente inaceptable" que una infraestructura estratégica y la principal puerta de entrada a la comunidad autónoma proyecte "mensajes que perpetúan estereotipos profundamente dañinos para la imagen de Mallorca y para el modelo turístico de las Islas".

En declaraciones citadas por Europa Press, Jaume Bauzà ha resaltado que "Mallorca no puede ni debe promocionarse como un destino asociado al descontrol, al exceso o al deterioro de la convivencia".

Más allá de pedir la retirada de la lona publicitaria, el Gobierno balear ha pedido a la dirección de Aena una mayor sensibilidad y corresponsabilidad institucional respecto a los valores y al modelo turístico que defiende la región.