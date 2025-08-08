Un joven de 18 años es abandonado por sus compañeros de senderismo en mitad de la montaña: "Un amigo en la necesidad se conoce"

Era una excursión de amigos por la montaña y estuvo a punto de acabar en drama. Lo vivió en primera persona un chaval de 18 años, que tuvo que ser rescatado tras quedar abandonado por sus compañeros en plena montaña.

Los hechos ocurrieron en Rumanía, con un plan de tres amigos para echar varias horas de senderismo. El problema es que la noche se les echó encima y tras una larga caminata este chico de 18 años pidió parar porque no podía más.

Sus (hasta ahora) amigos discutieron con él y decidieron seguir adelante, dejándole solo en mitad de la nada y en plena noche. En ese momento entró en pánico, como relata la prensa rumana.

Sin nadie cerca, el joven tuvo que pedir ayuda a un equipo de rescatistas, una vez pudo controlar su crisis. Poco después, fue llevado a salvo en un vehículo especial de salvamento, ya que el equipo reconoció que era una zona de 'fácil acceso' para ellos.

De vuelta a 'sitio seguro', el chico se reencontró con los dos supuestos amigos que le habían dejado tirado tras la discusión.

El servicio de rescate puso el final relativamente feliz a lo que pudo ser una desgracia, como recuerdan en una publicación. En ella dejan una sentencia muy reveladora: "El orgullo es una cosa, la capacidad, otra".