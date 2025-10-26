Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Manuel Medina, abogado, sobre las estafas de las multas: "No tiene efecto hasta que no se notifica"
Manuel Medina, abogado, sobre las estafas de las multas: "No tiene efecto hasta que no se notifica"

Este experto advierte de las estafas con las infracciones de tráfico y dice que nunca deben pagarse hasta que llegue la notificación oficial a nuestro domicilio.

Susana Pérez de Pablos
Una mujer recoge un multa del parabrisas del coche.bymuratdeniz

Cada vez abundan más las estafas relacionadas con falsas multas, por lo que conviene estar alerta, antes de pagarlas, y tener en cuenta las pautas que dan los especialistas en estas cuestiones para que podamos saber si se trata de una multa oficial o es alguien que se está haciendo pasar por algún organismo para que le hagamos unas transferencia de dinero.

Sobre esta cuestión ha hablado precisamente el  abogado Juan Manuel Medina en el programa de La Sexta Más Vale Tarde. Este experto ha señalado que abundan las estafas relacionadas con falsas infracciones de tráfico que, para algunas personas, son difíciles de distinguir de las reales. Medina ha lanzado este aviso unido a una serie de consejos para que los ciudadanos sepan qué hacer para manejarse en estas situaciones.

El experto ha recalcado que los estafadores cada vez tienen más medios, especialmente tecnológicos, para asegurarse de que estos timos cuelen y para aprovecharse de que la mayoría de las personas ni siquiera han oído hablar de ellos, lo que les convierte en un blanco aún más fácil.  

Según Medina, lo primero que hay que hacer nos tiene que quedar claro: no pagar nada hasta que recibamos la  notificación oficial en nuestra casa. "Cuando un agente de movilidad o un policía nos deja una multa, o 'receta', en un parabrisas, lo primero es que no tiene efecto hasta que no se notifica en el domicilio. Eso es un boletín de denuncia", informa Medina.

Y recalca que no le paguemos nada a nadie hasta que nos llegue a nuestro domicilio la notificación a la que hacía referencia antes: "No puedes ni pagarlo hasta que no llega la notificación. No hay que pagarlo, ni con QR ni con cualquier otro método", añade el abogado. 

Juan Manuel Medina explica que hay algo que debemos tener en cuenta siempre: "Ni los ayuntamientos ni la Dirección General de Tráfico (DGT) cobran por bizum, por SMS o email. Todo lo que nos llegue por otras vías, que nos ha llegado a todos, de mensajes supuestamente de la DGT de que tenemos una multa... todo eso es mentira. No funcionan así", recalca el abogado.

