Un jubilado deja su gran ciudad y se va a una isla con 25º: "Te sientes como en casa al instante"

Muchos jubilados buscan climas más favorables para disfrutar de los placeres de la vida después de su carrera y se van incluso de su país. Como este caso de un ciudadano francés que se ha ido de su ciudad a una isla, según ha publicado Be. Desde su país la mayoría de los que toman esta decisión se dirige a España o al Magreb, en particular a Marruecos y una pequeña minoría opta por una opción mucho más original, pero igualmente atractiva.

Pero éste es uno de esos casos excepcionales de jubilados aventureros: ha elegido la isla de Creta, en Grecia, y ha dejado atrás su ciudad, París, con todo lo que ésta le aportaba. Lejos de los clichés habituales, este destino europeo ofrece un clima agradable, un mar relajante y una vida cotidiana mucho más asequible, todo ello fiel a los placeres del espíritu mediterráneo. Un remanso de paz bajo un sol radiante, con temperaturas que alcanzan los 25 °C incluso en enero, donde la vida parece transcurrir en un ambiente tranquilo, resguardado del ruido y el estrés.

No es ningún secreto: la búsqueda de un clima templado y agradable es una prioridad absoluta para los jubilados que buscan una nueva vida. Cuando las temperaturas caen en picado en Francia y el invierno parece interminable, la promesa de un clima templado y constante se vuelve irresistible. "La gente aquí es increíblemente cálida y acogedora. Te sientes como en casa al instante", afirma un jubilado francés. "Reduje mi alquiler a la mitad, escapé del ruido de París y estoy disfrutando de mi jubilación con un clima de 25 °C", explica.

Al elegir este destino mediterráneo, los pocos afortunados que se establecen allí descubren una calidad de vida que pocos lugares pueden igualar. La isla disfruta de un clima que ronda los 15 °C en invierno y puede alcanzar los 25 °C incluso en enero, con días bañados por un sol radiante. Este clima templado es ideal para quienes desean disfrutar de las ventajas de un entorno estable y agradable, ya sea para pasear, hacer senderismo o simplemente saborear un café en una terraza con vistas al mar.

Una de las principales razones por las que este destino atrae cada vez a más jubilados europeos es su sorprendentemente bajo coste de vida en comparación con las grandes ciudades francesas o británicas.

Lejos de los alquileres exorbitantes de París o Londres, los precios aquí son bastante asequibles, lo que permite a los jubilados disfrutar de una calidad de vida superior sin arruinarse. Un cómodo apartamento de dos o tres habitaciones en un barrio tranquilo y pintoresco se puede alquilar por entre 400 y 600 euros al mes, a menudo la mitad, o incluso un tercio, del precio en las grandes capitales europeas.

No se trata solo del alquiler. La comida, el transporte e incluso las actividades de ocio son mucho más económicas. Una comida completa en un restaurante tradicional cuesta apenas entre 10 y 15 euros, y productos locales como aceite de oliva, frutas y verduras frescas y queso cretense están disponibles a precios inmejorables. El transporte público también es muy asequible, con billetes de autobús que no cuestan más de 2 euros. Este bajo coste de vida permite dedicar más recursos a lo que realmente importa: disfrutar de la naturaleza, hacer excursiones, saborear las delicias de la gastronomía local o incluso disfrutar de actividades culturales habituales.

Y es que esta economía de recursos no va en detrimento de la calidad de vida. La isla ha logrado mantener un equilibrio armonioso entre precios asequibles y servicios modernos. Además de los servicios locales, la infraestructura médica y social está bien desarrollada, ofreciendo a los jubilados un entorno seguro y confortable para sus años dorados.