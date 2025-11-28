Un matrimonio debe quitar la decoración navideña de su puerta de Navidad por un gran riesgo: "Qué quejas tan infantiles"

A falta de varias semanas para Navidad, el espíritu festivo ya ha llegado a muchos hogares y el apartamento de de Michael Rutten y su pareja, Natascha de Mooij, en la ciudad de Bergen op Zoom (Países Bajos) no se ha quedado atrás.

Como cada año, la pareja colocó una corona navideña con un calcetín de los dibujos animados Chip y Chop en la puerta y una guirnalda en el marco, pequeñas decoraciones que, según ellos, no molestan a nadie y aportan calidez en los días más oscuros del invierno.

Sin embargo, esta vez la celebración se ha visto parada por la asociación de viviendas Stadlander que les ha exigido retirar todas las decoraciones de la puerta por considerarlas un elemento potencialmente peligroso siendo un riesgo para la seguridad del edificio.

Una sorpresa inesperada

Según un medio local, Michael asegura que lleva años decorando su puerta sin recibir jamás una queja. Por eso, cuando la semana pasada recibió un correo electrónico de la asociación, no daba crédito.

En el mensaje, Stadlander reconocía la ilusión que despiertan las fiestas y el deseo de muchos vecinos de crear un ambiente acogedor, pero advertía que no se permite ningún tipo de decoración navideña en la fachada ni en la puerta principal de los apartamentos situados en la galería.

Nada de decoraciones exteriores

Según argumentan, pueden suponer un peligro de incendio o entorpecer el paso en caso de emergencia. Además, la asociación busca mantener una apariencia uniforme y ordenada en el complejo residencial recién renovado.

La organización entiende que permitir unas decoraciones y otras no podría generar conflictos, por lo que ha optado por una política estricta: no se permite ninguna. Para Michael, la decisión es absurda y no piensa retirarlo.

“¡Qué quejas tan infantiles! Esto no molesta a nadie", protesta Michael. “Decoramos con cariño. Son solo unas semanas al año. Que primero arreglen el desorden de la entrada, donde suelen dejar folletos por el suelo”, añade.

La postura de la asociación

Ria van Gils, portavoz de Stadlander, explicó que los vecinos ya fueron informados en febrero de 2024, y nuevamente en noviembre del año pasado, coincidiendo con la renovación del complejo.

La medida responde también a una nueva ley que entró en vigor en julio que advertía que las vías de escape de las galerías deben mantenerse completamente despejadas. Aunque existe cierto margen en materia de riesgo de incendio, la asociación admite que no tiene capacidad para controlar caso por caso, por lo que opta por prohibir todas las decoraciones exteriores sin excepción.