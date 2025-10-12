Un médico advierte sobre este tipo de pastel en los supermercados: "No es repostería, es química"

Un pastel con más químicos que ingredientes. El doctor Pascal Gonçalves, médico general y experto en prevención de la salud, en declaraciones para el medio Yahoo! Noticias en su versión francesa, alerta de los peligros de consumir productos ultraprocesados. Los snaks infantiles, asegura, pueden tener importantes consecuencias en la salud.

Él es el autor del estudio La elección correcta en el supermercado, y asegura que "los pasteles, por supuesto, en una dieta saludable, deben evitarse. Y fuera de las comidas, aún más". De este modo, alerta que algunos de los productos "se parecen más a ensamblajes químicos que a pasteles reales". El médico insiste en un punto crucial: estos productos ultraprocesados "no deben formar parte de la merienda diaria de sus hijos", porque exponen a los pequeños al riesgo de sobrepeso y obesidad a largo plazo.

En la conversación, el experto hace una clara distinción entre dos tipos de pasteles. Por un lado, los productos hechos de mantequilla pura, que considera bastante "sanos", como los de la marca Astruc. Estos "no contienen ingredientes ultraprocesados", gracias a una composición simple y transparente: azúcar, mantequilla, huevos, almendras. "Se acerca a los pasteles que haríamos en casa".

Por otro lado, se encuentran los productos que deben evitarse "a toda costa", como los de la marca Lu ilustran. Algunos, crítica, tienen hasta "17 ingredientes ultraprocesados". Esta impresionante lista incluye estabilizadores, emulsionantes, espesantes, "sin mencionar el aceite de palma...". El médico lo resume de esta manera: "Eso no son pasteles, no es pastelería, es química".

Para el doctor, la diferencia entre estas dos categorías de pasteles no es un simple detalle nutricional, se trata de un "problema de salud pública". Por ello, Gonçalves alerta de las consecuencias a largo plazo por el consumo regular. "Los niños, que son particularmente vulnerables, desarrollan hábitos alimenticios que los seguirán por el resto de sus vidas", asegura. Asimismo, y más allá del peso, "estos productos condicionan su paladar a sabores y texturas artificiales creados desde cero en el laboratorio". "Consumir los pasteles caseros sigue siendo la mejor opción".