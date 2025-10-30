Un ministro de un país europeo afirma que la OTAN "aplastaría a Moscú" y desata la furia del Kremlin

Las declaraciones del ministro de Defensa de Bélgica, Theo Francken, han desatado una tormenta diplomática entre Bruselas y Moscú. En una entrevista con el diario De Morgen, Francken aseguró que un hipotético ataque con misiles rusos contra Bruselas provocaría una respuesta devastadora por parte de la OTAN, afirmando que "aplastaríamos Moscú". Esta afirmación, enmarcada en el contexto del Artículo 5 del tratado de la Alianza Atlántica, ha sido interpretada por el Kremlin como una provocación irresponsable.

El ministro belga descartó que el presidente ruso, Vladímir Putin, se atreva a atacar directamente a una capital de la OTAN, pero advirtió sobre los riesgos de tácticas híbridas, como la desestabilización de minorías rusoparlantes en países bálticos. También expresó preocupación por la capacidad militar rusa, señalando que su economía de guerra produce cuatro veces más munición que toda la OTAN junta.

Francken defendió la postura de Estados Unidos en la alianza, incluso bajo el liderazgo de Donald Trump, y subrayó la necesidad de reforzar la defensa europea, especialmente frente a amenazas como el uso de drones. Bélgica planea adquirir sistemas de detección y neutralización desarrollados por la empresa Senhive, y se ha acordado con otros países establecer una "muralla de drones" europea para 2027.

La embajada rusa en Bélgica reaccionó con dureza, calificando las palabras de Francken como "desafiantes e irresponsables" y "aisladas de la realidad". Además, acusó al ministro de intentar justificarse en redes sociales tras la publicación de la entrevista.

Este nuevo episodio refleja la creciente tensión entre Rusia y Occidente, en un contexto marcado por la guerra en Ucrania, las sanciones económicas y el temor a una escalada militar. Francken concluyó que solo una rearmamentación rápida de Europa podría frenar las ambiciones de Putin, aunque reconoció que enviar cientos de miles de tropas europeas sería políticamente inviable.