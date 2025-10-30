Ucrania revela su nueva arma naval con la que amenazar la maquinaria bélica rusa

Ucrania tiene un nuevo arma naval que amenaza a la armamentística rusa. Se trata de una nueva generación de drones marítimos que el ejército del país ya habría estado probando en el Mar Negro. El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha presentado estos días sus últimas plataformas marítimas no tripuladas denominadas 'Sea Baby'. Según explicó el SBU, esta novedad podría ayudar a viajar más de 900 millas, operar en cualquier lugar del Mar Negro, transportar armas más pesadas y usar inteligencia artificial para ataques de precisión.

La novedosa plataforma ya habría sido utilizada en los ataques de Ucrania en el puente de Crimea en junio. Se trata de una herramienta que puede transportar más de 4.400 libras de carga útil y cuenta con un lanzacohetes múltiple y una torreta de ametralladora estabilizada.

Según recogen medios ucranianos, las capacidades de la maquinaria naval incluyen también un montaje de ametralladora giroestabilizado con seguimiento automático que Ucrania ya habría utilizado para atacar buques e infraestructuras rusas en el Mar Negro.

Al parecer, dichas ofensivas llegaron a alcanzar fragatas y portamisiles rusos, algo que obligó a la armada rusa a trasladar su base principal de Sebastopol en Crimea a Novorossiysk en la costa rusa del Mar Negro.

"El SBU se convirtió en el primero en el mundo en ser pionero en este nuevo tipo de guerra naval, y continuamos avanzando", dijo el general de brigada del SBU Ivan Lukashevych en declaraciones a EuroNews.

Por su parte, el teniente general Vasyl Malyuk, jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania advirtió del poder que les otorgarían las nuevas armas: "Nuestros drones cambiaron el equilibrio de poder en el Mar Negro y aumentaron su efectividad. La nueva generación de 'Sea Baby' es aún más efectiva".