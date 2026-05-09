Un operativo complejo e inédito con dos ministros y el director de la OMS al frente: todo listo en Tenerife para la evacuación del MV Hondius

La operación internacional ya está activada. Tenerife se convierte en el epicentro del operativo para evacuar con todas las garantías sanitarias a los pasajeros del crucero MV Hondius, la embarcación afectada por el brote de hantavirus, que llegará al puerto de Granadilla de Abona. al sur de la isla.

Un operativo que va a blindar la zona y al que van a asistir, in situ, tanto la ministra de Sanidad, Mónica García, como el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Pero no estarán solos. Hasta la zona también se desplazará este sábado el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La delegación realizará el seguimiento en directo desde el Puesto de mando habilitado con el objetivo de "garantizar la coordinación entre administraciones", así como el "control sanitario y la aplicación de los protocolos de vigilancia y respuestas previstos", según ha informado Sanidad.

Los tres coordinarán el operativo desde la zona. Aunque, según las estimaciones, el buque llegará antes de lo previsto. Aunque en un principio se habló del mediodía de este domingo, parece que el MV Hondius fondeará entre las 04:00 y las 06:00 horas, hora canaria.

Un puesto de mando

Para seguir todo el procedimiento que detalló el Ministerio de Sanidad este viernes, se instalará un puesto de mando para el seguimiento del protocolo fijado para estos casos y ya hay una hoja de ruta que llevará a los 14 pasajeros españoles al Hospital General de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, y al resto de pasajeros extranjeros a sus países de origen.

Pese a que el barco llegará de madrugada, se espera que la evacuación se realice el domingo a mediodía, cuando las condiciones del mar lo permitan. Los planes son claros: los cruceristas serán desembarcados en lanchas hasta el puerto.

Una vez en tierra, serán trasladados en vehículos burbujas hasta el aeropuerto de Tenerife Sur, sin que llegue a haber ningún contacto con la población y con las herramientas de protección para todos los trabajadores que participen en el operativo.

Una vez lleguen al aeródromo, que está situado a unos 10 minutos del puerto, los españoles serán trasladados al hospital madrileño, lugar en el que mantendrán una cuarentena mientras se analizarán posibles síntomas. De momento, según Sanidad y la naviera, todos ellos son asintomáticos y así se lo trasladaron en una videollamada a la ministra de Sanidad, Mónica García.

Cómo será la evacuación de riesgo del crucero Hondius en cuatro pasos: de falúas y 'guaguas burbuja' a una cuarentena de 42 días El principal objetivo de la operación, que deberá realizarse de forma rápida y casi milimétrica, será evitar el contacto directo con la población.

Un traslado rápido y eficaz

El director de la OMS ha publicado este sábado una carta pública en el que ha elogiado la "solidaridad" de Tenerife y ha destacado que la operación no supone ningún riesgo para la población.

"Sé que cuando escuchan la palabra brote o epidemia y ven un barco acercarse a sus costas, afloran recuerdos que ninguno de nosotros ha logrado superar del todo", ha asegurado, antes de negar que "esto no es el covid-19" y que el riesgo "sigue siendo bajo".

"Confíen en los preparativos que se han llevado a cabo. Y sepan que la OMS está con ustedes, y con cada persona en ese barco, en cada paso del camino", ha asegurado Tedros Adhanom, antes de reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa.

¿Y en qué consiste ese traslado? Por si había alguna duda, Mónica García y Fernando Grande-Marlaska han cerrado todos los detalles de cómo se llevará a cabo el traslado de los cruceristas.

Lo que ya han confirmado es que el MV Hondius, a su llegada al puerto del sur de Tenerife, de madrugada, quedará fondeado en las cercanías del Puerto de Granadilla de Abona, asistido por un remolcador.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), en su encuentro con el director general de la OMS, Tedros Adhanom. EFE

La evacuación será de forma "escalonada y ordenada". En el interior, los pasajeros y 18 tripulantes irán saliendo, previsiblemente, en grupos de cinco y todos ellos llevarán puestas las mascarillas FFP2. "Quiero aclarar que ni parte del equipaje ni el cuerpo de la persona fallecida desembarcarán en Canarias. Permanecerán a bordo junto con parte de la tripulación", ha contado García.

Las personas que bajen de la embarcación llevarán un pequeño equipaje de mano cerrado en bolsa, con lo imprescindible para coger el avión. Marlaska ha asegurado que hasta que el avión de cada grupo de pasajeros no esté operativo, no habrán bajado del barco: "El buque permanecerá el tiempo imprescindible y necesario para que el pasaje salga y sea repatriado. Trataremos que sea en la mayor brevedad posible". Será una zodiak las que los traslade a un autobús, mientras todo el personal logístico estará con sus respectivos equipos de protección individual en todo momento.

Tras ello, los pasajeros extranjeros serán repatriados a sus países de origen y en el caso de los 14 españoles, serán trasladados por el avión de la Fuerza Aérea española. En concreto, al Hospital Gómez Ulla, donde entrarán en una cuarentena preventiva tras ser ratificado por la Justicia este mismo sábado.

La cuenta atrás ha comenzado y todo está listo en el puerto de Granadilla de Abona para que el MV Hondius, el crucero afectado por el brote de hantavirus, para el desembarco de los pasajeros y su posterior traslado. Todo, bajo el control del dispositivo, y sin suponer un riesgo para los tinerfeños. "Los pasajeros y tripulantes del MV Hondius solo tendrán contacto con los profesionales que trabajan en el dispositivo de repatriación", ha justificado Marlaska.

La mujer ingresada en Alicante por hantavirus da negativo



La mujer ingresada en Alicante tras haber estado en contacto con una de las personas fallecidas por el presunto brote de hantavirus relacionado con el crucero MV Hondius ha dado negativo en la primera prueba PCR realizada por el Centro Nacional de Microbiología.

La información ha sido confirmada este sábado por la ministra de Sanidad, Mónica García, a través de su cuenta oficial en X (antes conocida como Twitter): "La PCR realizada a la ciudadana que permanece ingresada en un hospital de Alicante ha dado resultado negativo para hantavirus".

Pese al resultado negativo inicial, el protocolo sanitario obliga a mantener la vigilancia. "Conforme al protocolo establecido, se realizará una segunda prueba diagnóstica transcurridas 24 horas", explicó la ministra.

Se trataba de la primera persona ingresada en España con sospechas de haber contraído el hantavirus, una mujer de 32 años, que aún continúa en el hospital universitario de San Juan de Alicante con un cuadro leve y episodios de tos, según recoge EFE. La mujer, que residía en la Playa de San Juan de Alicante, permanece en la misma habitación de aislamiento desde que llegó de su casa este viernes.