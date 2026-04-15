El plan de ajuste de la Universidad de Sevilla preocupa a los sindicatos: "Estudiar volverá a depender del dinero de cada familia y no del mérito"

La Universidad de Sevilla tendrá que realizar un plan de ajuste. Así lo ha anunciado su rectora, Carmen Vargas, quien ha afirmado que el centro necesita recortar 16 millones de euros, por lo que planean tomar algunas iniciativas. Algunas de las medidas que se barajan son el cierre de facultades por la tarde, menos contratación de profesores temporales y menos grupos en ciertas asignaturas, lo que en la práctica podría significar clases más llenas y una menor atención para el alumnado.

El problema tiene varias raíces. Por un lado, la universidad sigue funcionando con un presupuesto antiguo que no contempla el aumento de salarios aprobado por el Gobierno. Por otro, aún no se sabe cuánto dinero recibirá del sistema público andaluz, gestionado por la Junta de Andalucía. Sin esa cifra, hacer un nuevo presupuesto es casi imposible.

Pero a todo esto se suma ahora un elemento más: el señalamiento al anterior equipo rectoral. Desde la Junta apuntan directamente a la etapa liderada por Miguel Ángel Castro. Según explican, en 2024 la universidad tenía autorización para gastar 4,9 millones de euros en inversiones, pero finalmente se habrían utilizado hasta ocho millones. Es decir, unos 4,5 millones "sin autorización". Este desfase, según la Junta, podría estar detrás de parte del problema actual.

También señalan que la universidad ha pasado de tener un remanente positivo de millones de euros en años anteriores a comunicar un saldo negativo de 1,5 millones en 2025. Por eso, consideran que la propia institución debe analizar "de dónde viene" ese agujero económico.

Un riesgo para la igualdad de oportunidades

Mientras tanto, las tensiones van en aumento. Desde los sindicatos ya se habla de "movilizaciones", y parte del profesorado ha señalado su malestar. "¿Cómo y por qué hemos llegado a esta situación?", se preguntan. También preocupa, según nos han señalado, que se puedan frenar mejoras laborales o pagos pendientes.

Desde la Sección Sindical de CC.OO. de la Universidad de Sevilla, consultados por este medio, han señalado que las medidas anunciadas "son muy preocupantes en la medida en que sus consecuencias incidirán en la calidad de la enseñanza universitaria", con menos horas de docencia, deterioro de instalaciones y reducción de ayudas y becas para estudiantes.

En su opinión, también se verán afectadas las condiciones laborales del personal docente e investigador y del personal técnico y de administración. "La estabilidad y el empleo del personal temporal estarán en peligro", han asegurado, advirtiendo además de un riesgo para la igualdad de oportunidades.

"Se quiebra la igualdad de oportunidades y desaparece el ascensor social provocando que, si se sigue por este camino, estudiar en la universidad volverá a depender del dinero de cada familia y no del mérito y la capacidad de la persona, para la sociedad andaluza", ha recordado.

"Si se sigue por este camino, estudiar en la universidad volverá a depender del dinero de cada familia y no del mérito y la capacidad"

En este sentido, creen que estas políticas podrían estar favoreciendo el crecimiento de universidades privadas, especialmente tras la nueva LUPA (Ley Universitaria Para Andalucía), que según denuncian otorgaría mayor peso a la empresa privada en la toma de decisiones del sistema universitario andaluz a través del CACU.

Una situación que podría extenderse a otras universidades...

Otra de las cosas que han querido advertir es que la situación podría extenderse a otras universidades, como ya ocurre en Málaga, donde aseguran que la universidad está intervenida, o en otras como Jaén y Granada, que habrían registrado déficits en su liquidación presupuestaria.

"Ya se está sufriendo en Málaga, cuya universidad está intervenida por la Junta de Andalucía, y el resto de universidades han presentado cifras negativas en su liquidación presupuestaria de 2025, de hasta 7M en Jaén y 8M en Granada. El resto va por el mismo camino...", han señalado.

Respecto al origen del problema, CC.OO. apunta principalmente a la falta de financiación por parte de la Junta de Andalucía, a la que acusan de incumplir su modelo de financiación y acuerdos previos. A pesar de ello, y aunque reconocen que no toda la gestión haya sido eficiente, aseguran que la administración autonómica ha cerrado ejercicios recientes con superávit.

Finalmente, también han querido rechazar el argumento de que todo se deba a decisiones del pasado, asegurando que existe una responsabilidad directa en la actual falta de recursos. "La Junta no está cumpliendo con sus obligaciones de financiación suficiente", han criticado.

Por ello, según han confirmado, habrá movilizaciones. "Desde CCOO ya hemos anunciado movilizaciones para reivindicar la suficiente financiación. No estamos pidiendo más, sólo que la Junta cumpla con lo acordado", han reivindicado antes de ofrecer como solución "la inyección en el SUPA (Sistema Universitario Público Andaluz) de lo acordado y comprometido con las UUPP de Andalucía".

Desde el Rectorado insisten en que nada está cerrado todavía y que se intentará acordar con cada centro dónde aplicar los recortes. El objetivo principal, dicen, es asegurar algo básico: poder pagar las nóminas.