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Un padre presuntamente asesina a su hija de tres años y después se suicida en Torrevieja (Alicante)
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Un padre presuntamente asesina a su hija de tres años y después se suicida en Torrevieja (Alicante)

Las autoridades barajan el suceso como un posible caso de violencia vicaria.

EP
Un agente de la Guardia Civil
Un agente de la Guardia CivilGetty Images

La Guardia Civil está investigando el asesinato de una menor de tres años supuestamente a manos de su padre, un hombre de alrededor de unos 40, en Torrevieja (Alicante), en un caso en que la Delegación del Gobierno contra la violencia de género está recabando datos por si se trata de un caso de presunta violencia vicaria.

Fuentes cercanas a la investigación han confirmado a Europa Press, que la localización de dos cuerpos: el de la menor de tres años y el de su progenitor, en casa de este. Los hechos se han producido durante esta noche, detallan las mismas fuentes.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha publicado en su perfil de X (antes Twitter): "Conmocionada ante el asesinato de una menor en Alicante. Terrorismo insoportable. Todo mi cariño para su familia y amigos".

Por su parte, la Delegación del Gobierno contra la violencia de género ha señalado en su perfil de X (antes Twitter): "Estamos recabando datos del asesinato por presunta violencia vicaria de una menor en la provincia de Alicante".

EP
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