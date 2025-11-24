Un pastor pide dinero a los feligreses para hacer un crucero con su familia: "El Señor me habló claro"

La fe todo lo puede. Y ese principio se lo ha aplicado a rajatabla un pastor que les ha pedido dinero a sus feligreses para llevar a cabo un crucero con su familia. Para convencer s los creyentes, el pastor aseguró que era Dios quien le había dicho que los feligreses tenían que costearle el viaje.

El pastor les ha contado a sus feligreses que Dios se había puesto en contacto con él con un único propósito: que tanto él como su familia se pudieran tomar un descanso realizando ese crucero.

"El Señor me hablo claro y me dijo: 'tú, tu esposa y tu niño necesitan un descanso' y me mostró un crucero en Miami, y me dijo que el tiempo y la ofrenda cubrirán los gastos", ha expresado el pastor, con total tranquilidad, delante de los feligreses.

No es la primera vez que este pastor 'informa' a los creyentes de mensajes cuanto menos curiosos por parte de Dios en los que pide a los feligreses efectuar algún tipo de acción que beneficia económicamente al propio pastor.

Antes de esta petición del crucero con salida desde Miami, el pastor ya se había dirigido a un feligrés en concreto delante de todos los fieles para decirle que tenía que poner un terreno a su nombre porque Dios se lo había dicho.

"Me importa un comino lo que tú pienses. ¿Estás dispuesto a vender la propiedad?", comenzó diciéndole el pastor al feligrés antes de 'informarle' de que "Dios me habló para ti anoche. Él me dijo: dígale que yo le regalé la vida, le regalé a sus hijos y le puedo dar más de lo que tiene ahora si él me regala ese terreno".

Tras ello, el pastor le preguntó: "¿Qué quieres dinero o la bendición de Dios?". El propio pastor, antes de que el feligrés respondiera, contestó: "la bendición de Dios". Esa bendición le salió cara al creyente, ya que el pastor le dijo "quiero tus papeles y quiero el terreno ahora".