Un profesor se fractura el brazo en una acera irregular y no se esperaba el otro 'tropiezo' al pedir indemnización a los jueces
Un profesor se fractura el brazo en una acera irregular y no se esperaba el otro 'tropiezo' al pedir indemnización a los jueces

Los tropezones en la calle pueden jugar una mala pasada, pero si es por un mal estado de la calzada, puede ser que se pida una indemnización al respecto si los daños son mayores. Esto es lo que le ocurrió a un profesor italiano. El docente salió a una excursión escolar con sus alumnos cuando se tropezó en una acera irregular, señala el diario Orizzontescuola

Dicho tropezón con un raíz protuberante derivó en varias lesiones, incluida una fractura en el húmero, por lo que acudió a los tribunales. Fue el tribunal de Lecco quien evaluó la evidencia presentada por la docente, tras la correspondiente muestra de la fotografía del lugar y la declaración de un testigo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2051 del Código Civil de Italia sobre la responsabilidad del municipio por el mantenimiento de las vías. 

Durante la valoración de las pruebas, el testigo sostuvo que se había producido el accidente, pero no supo precisar el área ni ninguna otra situación específica que ayudara a clarificar. En cuanto a las imágenes, se evidenciaba que faltaban algunos adoquines. Sin embargo, el Tribunal, tras la investigación preliminar, no sacó pruebas evidentes que determinaran que el tropezón se había producido por el mal estado de la acera en el instante en el que sucedieron los hechos. 

De este modo, la sentencia dictaminó que no había responsabilidad de la entidad pública en los acontecimientos descritos al haber falta de pruebas sobre el estado del pavimento. De hecho, el Tribunal enfatizó al docente dañado que debía aprobar datos fehacientes que indicara la conexión entre su caída y el accidente, por medio de testimonios específicos e imágenes sólidas sobre esa relación entre la zona y las circunstancias descritas. 

La sentencia deja al profesor sin indemnización y pone de relieve, de acuerdo a la legislación italiana, la importancia de aportar pruebas detalladas de que realmente la vía defectuosa, responsabilidad de la administración, es la culpable de los daños por los que se reclama ante los tribunales. 

