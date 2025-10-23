Un turista británico lanza el sedal y se enfrenta cara a cara con el pez monstruoso español de 3 metros

Josh Garrity, de 30 años, es un británico que en octubre tenía un gran plan: irse con sus amigos a Mequinenza (Zaragoza) para, entre otras cosas, pescar un poquito en el río Ebro. No esperaba protagonizar todo un señor duelo de 30 minutos contra la fuerza de un señor pez de casi 110 kilos.

Todo empezó un jueves por la noche, el día en el que Garrity y sus cuatro amigos decidieron irse a pescar. Nuestro protagonista lanza el anzuelo e inesperadamente la musculatura ganada como conductor de excavadora le ayudó a reaccionar rápido del susto: un tirón repentino y violento sacudió el sedal y la fuerza de lo que había atrapado casi lo arrastra por el río rumbo al delta.

La fuerza de la captura era tan grande que el grupo entero de cinco amigos tuvieron que unir para sacar el pez: un bagre europeo de medidas impresionantes. Casi 3 metros de largo (2,9 para ser más exactos) y 107 kilos. Tuvieron que improvisar una suerte de tobogán con el material que tenían a mano para llevarlo de forma segura a la orilla del río.

"Fue una locura, apenas podía respirar", explica Josh Garrity para DailyMail. "Al principio no podía distinguir qué tenía en la cuerda. Casi nos lleva a todos. Estábamos agarrados, casi todos nos metimos en el río. Yo solo podía gritar. Esta es la pesca de mi vida, casi no puedo creerlo".

Los cinco amigos están convencidos de que han capturado el siluro más grande jamás capturado nunca. ¿Palabras mayores? Seguramente, pero no son los únicos que opinan igual. Peter Irwin, organizador del viaje guiado de los amigos, cree que se trata de "una captura récord para este río, que es el hogar de algunos de los bagres más grandes de Europa".

No obstante, se cree que quien tiene el récord de pescar el bagre más grande de Europa pertenece a Alessandro Biancardi, que en 2023 capturó a un monstruo de 2,89 metros.

A decir verdad, si exploramos la actualidad europea, descubriremos últimamente muchos titulares relacionados con capturas de bagres enormes. No es algo sorprendente: este pez se encuentra en toda Europa. En España abunda especialmente en el Ebro.

En este sentido, antes de la aventura de los británicos en Zaragoza, el récord del siluro más grande jamás visto en España lo tenía un pescador de Valladolid. En mayo de 2022, tal y como leemos en La Vanguardia, atrapó a un ejemplar de 2 metros, 67 centímetros y 120 kilos. El motivo por el que este tipo de records son tan difusos, y deben cogerse con pinzas, se debe a que las circunstancias no dan tiempo material a registrar los récords. Una vez capturado, lo humano y lógico es liberar al pez lo antes posible de vuelta a su habitat. Al fin al y cabo no todos llevamos a un notario entre nuestro grupo de amigos con el que vamos a pescar.