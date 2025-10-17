Se acerca el fenómeno de las auroras boleares en España y este es el mejor lugar para atraparlas con los ojos y las cámaras

El cielo español podría volver a teñirse de luces verdes, rojas y violetas en los próximos días. Aunque no es un espectáculo habitual a estas latitudes, la combinación de un alto nivel de actividad solar y la cercanía del equinoccio aumenta las posibilidades de ver auroras boreales sin necesidad de viajar a Islandia o Laponia. Si las previsiones se cumplen, varios puntos del norte y este de la península podrían vivir un nuevo episodio de este fenómeno tan poco frecuente.

Las auroras boreales son el resultado del choque entre partículas cargadas procedentes del Sol y los gases de la atmósfera terrestre. Al interactuar con el oxígeno y el nitrógeno a gran altitud, estas partículas liberan energía en forma de luces de colores que parecen danzar en el cielo nocturno. Los tonos verdes y rojos se deben al oxígeno, mientras que los azules y violetas son fruto del nitrógeno.

España, situada lejos del círculo polar, suele quedar fuera del llamado “óvalo auroral”, la zona donde se producen habitualmente estas luces. Sin embargo, en ocasiones excepcionales, las tormentas solares más potentes expanden ese anillo luminoso hacia el sur, permitiendo que el fenómeno sea visible incluso en latitudes tan bajas como la península ibérica.

Este podría ser uno de esos momentos. La Agencia Espacial Española (AEE) y la NOAA estadounidense han advertido de un incremento notable de la actividad solar, que podría derivar en una tormenta geomagnética entre el 20 y el 29 de octubre. Con un índice Kp superior a 6 —el nivel que indica condiciones favorables para ver auroras—, las probabilidades no son despreciables.

Aunque difícilmente se repetirá la intensidad de las luces observadas en mayo de 2024, los expertos apuntan que el fenómeno podría apreciarse en zonas del norte, como Lugo y A Mariña, el valle del Ebro en Zaragoza y Navarra, o la Costa Dorada en Tarragona. Incluso algunos puntos más meridionales, como sierras elevadas de Cádiz, podrían tener su oportunidad si el cielo lo permite.

Para disfrutar del espectáculo, será imprescindible buscar cielos despejados y evitar cualquier foco de contaminación lumínica. Las mejores horas de observación serán entre las 22:00 y las 2:00, mirando hacia el norte.

Entre los lugares más recomendados figuran los municipios lucenses de Chantada y Muras, ambos certificados como Reservas Starlight; las sierras de Llaberia y Montsant en Tarragona; las Bardenas Reales y Lerín en Navarra; o el observatorio de Montalbán y la Atalaya de Cubel, en la provincia de Zaragoza. Todos ellos comparten algo esencial: cielos limpios y oscuros donde, con suerte, la atmósfera regale una nueva danza de luces sobre España.