Una farmacéutica obliga a una empleada a devolver más de 20.000 euros en 3 meses por supuestos "pagos en exceso"

Una sorpresa muy desafortunada. Un error poco previsible. Una farmacéutica irlandesa ha obligado a descontar decenas de miles de euros a los salarios de algunos de sus empleados. El motivo: no debían recibir baja parental remunerada.

Un abogado que actúa en nombre de la multinacional afirmó el miércoles a la Comisión de Relaciones Laborales (WRC), en unas declaraciones recogidas por el periódico The Irish Times, que "obviamente es ridículo" que la empresa diera a un empleado solo tres meses para reunir 20.800 euros para cubrir un supuesto "pago en exceso" antes de final de año.

En una demanda bajo la Ley de Pago de Salarios de 1991, la empleada, madre de dos hijos, ha impugnado la legalidad de la decisión de la empresa de deducir su salario en 870 euros al mes durante dos años. En conversación con el medio de comunicación, aseguró que "estuvo ausente del trabajo por baja de maternidad en octubre de 2023", cuando la empresa anunció un programa llamado Bristol Myers Squibb Ireland Reimagined.

De este modo, aseguró que se conectó remotamente a una reunión "ciudadana" sobre el nuevo programa, cuando uno de los beneficios del personal anunciados era un derecho "mejorado" a la baja remunerada para padres. Aunque la baja legal estaba limitada a siete semanas libres en ese momento, "Bristol Myers Squibb ofrecía 12 semanas libre".

La afectada aseguró que inició sesión en el portal de Recursos Humanos el 9 de enero de 2024 y solicitó siete semanas de descanso, con la aprobación de su jefe y del departamento de servicios sociales de la empresa. Posteriormente, amplió la baja de siete semanas a doce. Cinco meses después, en octubre de 2024, la empresa le escribió para informarle que había habido "un pago en exceso".

La empresa, en este momento, hacía referencia a "criterios de elegibilidad por los cuales un niño debía haber nacido a partir del 1 de enero de 2024". "Ese criterio no se publicó en el momento de mi solicitud ni en la fecha de la aprobación de mi permiso", critica la afectada en conversación con el medio de comunicación. De hecho, asegura que no hubiera solicitado la baja si no cumpliera ese criterio.

Su abogada lo tiene claro: "La empresa debe reconocer esta situación, lo cual es muy lamentable, y puedo entender perfectamente la posición de la afectada al respecto; sí ocurrió debido a un error administrativo por parte de la empresa". Pero pone la ley encima de la mesa, porque la situación no da lugar para un derecho contractual.

Para defender esta posición, defiende que ha habido otros afectados en la empresa. Otros 10 empleados en la empresa fueron notificados de pago en exceso en este sentido, que oscilaba entre 3.000 y 11.000 euros. El resto del personal estaba "obligado a devolverlo, y todos lo han hecho". El juez quiere que la empresa, de este modo, prolongue el calendario de reembolso.