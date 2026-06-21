Una joven de 16 años hospitalizada tras ducharse tres veces: la familia denuncia que el agua de la ciudad provocó una lesión cutánea a la joven

La calidad del agua es una de esas cuestiones que suele pasar desapercibida hasta que surge un problema. En Trinidad, una pequeña localidad de Texas, las dudas sobre el estado del suministro municipal han vuelto a cobrar fuerza después de que una adolescente de 16 años tuviera que ser hospitalizada por una grave lesión cutánea que, según denuncia su familia, se produjo tras ducharse varias veces con agua procedente de la red pública.

Según relataron sus padres, la joven comenzó a notar una fuerte irritación y una sensación de quemazón en la piel después de ducharse el pasado 28 de mayo. En un intento por aliviar las molestias, volvió a ducharse en dos ocasiones más, pero los síntomas se agravaron hasta el punto de requerir atención médica. Finalmente, la adolescente acabó siendo hospitalizada, mientras los médicos trataban de determinar el origen de las lesiones.

En el informe médico citado por FOX 4, un profesional de Children’s Health Dallas dijo que "muy probablemente se trate de una quemadura química o dermatitis grave causada por el agua a la que estuvo expuesta". Una hipótesis que ahora centra la atención de la familia y de las autoridades encargadas de investigar la calidad del suministro en una localidad donde las quejas por agua descolorida, con sedimentos y mal olor se han repetido durante meses.

“No es para tomárselo a broma”

La madre, Misty Logan, sostiene que los médicos relacionaron la lesión con algo presente en el suministro local, mientras que el padre, David Logan, afirmó que el problema de fondo es el estado del agua en Trinidad, que dice haber visto deteriorarse desde hace años. “Esto no es para tomárselo a broma”, asegura la familia, que está considerando emprender acciones legales contra la ciudad para evitar que esta situación se repita.

La sospecha familiar se produce en medio de una crisis mayor en la ciudad. El canal de televisión local informó que la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ) confirmó haber recibido una denuncia sobre la calidad del agua en Trinidad y que mantiene abierta una investigación. La propia agencia explica que, cuando recibe una queja de este tipo, normalmente abre una investigación en el lugar para comprobar si hubo incumplimientos.

Además, FOX 4 señaló que la ciudad estaba en pleno cambio del desinfectante usado en su sistema de agua cuando la adolescente se duchó, y que el proceso terminó el 30 de mayo. Aun así, el medio subrayó que no está claro de momento si ese tratamiento reciente fue la causa del brote cutáneo. Por otro lado, un abogado de la familia presentó una tira reactiva preliminar que, según dijo, mostraba niveles peligrosos de cloro libre en el agua de la vivienda.

Mientras la investigación avanza, varios vecinos se han reunido frente al ayuntamiento para exigir explicaciones, después de que se cancelara un taller sobre el agua que estaba previsto para el 4 de junio. Los recientes acontecimientos han derivado en una protesta improvisada, al que también acudió la familia Logan, donde algunos residentes acudieron con muestras de agua para reclamar respuestas sobre su posible contaminación.