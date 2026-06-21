9 de cada 10 israelíes creen que Irán ha salido victorioso del conflicto y un 48% apuesta por continuar la ofensiva en Líbano

Ilustración que muestra al presidente de EEUU, Donald Trump, y al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre las banderas de sus países y de Irán.

Nueve de cada diez israelíes creen que Irán ha salido victorioso de la guerra contra Estados Unidos e Israel, según una encuesta realizada tras la firma del acuerdo preliminar entre Washington y Teherán, un preacuerdo que comporta importantes ventajas económicas para los iraníes.

Según una encuesta de la Universidad Hebrea, un 92,1 por ciento de los preguntados contempla que el acuerdo inicial representa un varapalo a los intereses de Israel y de Estados Unidos, y un 82,9 por ciento cree que la campaña militar contra Teherán ha terminado dañando a largo plazo los intereses de seguridad de Israel.

La figura del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sale bastante perjudicada del sondeo: un 72,5% cree que el mandatario miente cuando dice que Israel ha conseguido importantes triunfos durante el conflicto y casi un 88% considera que el país no ha conseguido todos los objetivos que se ha marcado o solo ha conseguido algunos de ellos.

Un 56,4% cree que la gestión que ha hecho Netanyahu de la guerra ha sido un fracaso, y un 48,2%, recoge el 'Times of Israel', ve como única salida continuar con la operación militar en Líbano a riesgo de hacer descarrilar las conversaciones entre Irán y EEUU y enfurecer todavía más con ello al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La encuesta fue realizada por el Instituto Agam en colaboración con la Universidad Hebrea entre el 17 y el 20 de junio. El sondeo incluyó a 3.644 israelíes mayores de 17 años, seleccionados mediante una muestra ponderada para reflejar la composición de la población. Según los encuestadores, el margen de error máximo es del 2,2 % con un nivel de confianza del 99 %.