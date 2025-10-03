Una joven compra la casa de alguien con Diógenes y los tesoros que encuentra en su interior le hacen triunfar en las redes

Un tesoro escondido e inesperado. Una mujer italiana no sólo celebra haber comprado una nueva vivienda, también, un nuevo armario vintage. La italiana ha compartido su historia en redes sociales, en la que cuenta que ha encontrado un tesoro de cajas, chucherías, discos de vinilo, recuerdos de Disney y revistas icónicas de Playboy. En declaraciones recogidas por la revista Vanity Fair, asegura sentirse "una coleccionista apasionada".

En su perfil en TikTok asegura que "las prendas son de lo más variopintas". Ella lo define como "una cápsula del tiempo de mediados del siglo XX": "El hecho de que todas me quedaran perfectas fue la sorpresa más agradable". Asimismo, asegura que "cada día que comparto un conjunto, pienso en que todavía hay una cantidad considerable de prendas. Siendo realista, creo que seguiré con esta serie hasta el año que viene, y estoy contenta con eso". De este modo, dice haber recuperado camisetas con estampados brillantes, faldas con flecos, chaquetas con estampados animales y blusas a cuadros con botones en la espalda.

Para ella, lo más importante de todo, es cómo gracias a las redes sociales ha podido abrir un debate sobre la moda y su evolución. Pero también, cómo ha podido ayudar a quienes "se sienten un poco intimidados por los estilos vintage o no saben cómo combinarlos". "Un juego nacido por casualidad que se ha convertido en una columna de éxito, capaz no sólo de mostrar ropa vintage, sino también de mostrar cómo la ropa antigua puede esconder historias, recuerdos y, en ocasiones, nuevas oportunidades de creatividad", reza la revista.

Este "pequeño experimento", ha acumulado más de 195.000 visualizaciones. "Cada pieza que encontré me pareció un tesoro increíble a su manera, y como amante de la moda y lo vintage, es muy difícil elegir cuál me gusta más", concluye.

Algunos usuarios de la red social TikTok se han animado a aplaudir la creatividad de la joven. "Esta persona tenía un gusto increíble por las diferentes piezas que he visto hasta ahora", comenta una, refiriéndose al propietario original de las prendas. "Me gustó todo tan rápido que seguiré viendo esta serie", asegura otro.