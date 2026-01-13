Una joven española vive sola en el bosque y paga 6 euros al año de agua: "Me considero una persona rica en tiempo"

María es una joven española que a raíz de la llegada de la pandemia de la COVID-19 decidió dejar la ciudad y vivir sola en el bosque en una casa abandonada que ella misma ha adquirido (por solo 6.000 euros) y ha restaurado.

La mujer ha concedido una entrevista al canal de YouTube de Arnau Serrado en la que ha contado que optar por cambiar su vida rehabilitando la vivienda le ha hecho redescubrirse a sí misma.

En estos momentos, el suelo de la planta baja de la casa es de arcilla. "La idea que tengo es nivelar el suelo. Todos los días pico un poco", ha explicado María, quien trabaja desde su propio hogar como artesana.

"Desde que vivo aquí he cambiado mucho el concepto del trabajo, mi moneda de cambio ahora mismo en vez de ser el dinero es el tiempo. Como yo me considero una persona rica en tiempo, a mí no me cuesta nada cada día picar un poco e ir haciéndolo", ha destacado la joven.

En ese sentido, María ha contado que "hay gente que me ha dicho 'pilla un martillo mecánico', pero ya veo un poco más de compromiso porque hay que alquilarlo, hay que hacer el trabajo en un tiempo y luego entregar el material… entonces como me genera cierta presión, porque a lo mejor algún día no me apetece hacerlo, pues prefiero ir poco a poco con el pico como se hizo toda la vida".

Agua por 6 euros al año

La casa está conectada a un manantial, por lo que el gasto en agua es mínimo: únicamente 6 euros al año. "Esta agua que estáis viendo es de un manantial de mi pueblo. Lo bueno es que solo cuesta 6 euros al año", ha destacado la joven en el vídeo.

No obstante, María ha señalado que "sí que es verdad que estás un poco condicionada por la meteorología (…) Cuanto más llueva, más agua habrá y más posibilidad habrá de poder usar el agua para tu beneficio. Si hay poca agua, debes tener un poco más de cuidado y almacenar o, incluso en algún momento en el que llegue a haber cortes, ir a una fuente que hay en el pueblo y apañarte trayendo garrafas o bidones".

La joven ha expresado que con el agua ocurre lo mismo que con las placas solares con las que vive. "Si hace sol, puedo usar más la electricidad. Si no hace sol, tengo que intentar funcionar con más tracción manual y no tanto con herramientas de batería, el móvil o lo que sea".