Una mujer de 102 años encuentra en el yoga el elixir de la juventud: "Solo por la mañana siento que tengo esta edad"

Nunca es tarde para probar cosas nuevas. Así lo demostró Charlotte Chopin, una profesora de yoga de 102 años que empezó a practicar esta actividad a los 50, y no tiene intención de parar. La mujer da clases en Léré, el pueblo francés de la región del Loira en el que vive.

Hasta hace poco Chopin solo era conocida por los vecinos que acudían a sus clases, pero en 2022 se presentó al programa La France à un Incroyable Talent para mostrar su talento y todo cambió. Durente su actuación realizó una docena de posturas de yoga con las que dejó atónitos al jurado, al público y hasta al primer ministro indio, Narendra Modi, quien le concedió una distinción civil como embajadora destacada del yoga.

Tras su aparición en el programa de talentos francés, muchas personas buscaron su nombre en Internet con la esperanza de encontrar sus secreto para envejecer con esa vitalidad. Pero en una entrevista con The New York Times la propia Chopin, quien sostiene que no le gusta llamarse una "gurú del bienestar", sosuvo que no tiene ases bajo la manga, excepto la buena suerte de estar sana. "No tengo muchos problemas", aseguró.

Chopin comienza el día con un buen desayuno: un café y una tostada con mantequilla y miel o mermelada, y a veces una cucharada de mermelada sola. Con el tiempo, sin embargo, ha tenido que cambiar algunas cosas de su rutina. Tras desayunar solía practicar yoga cada día, ahora lo hace durante las tres clases que imparte a la semana, según ha publicado la edición italiana de la revista Vanity Fair.

La mujer, que lleva practicando yoga desde los 50 años, se desmayó mientras conducía de regreso a casa después de una clase poco después de cumplir 100 años y sufrió un accidente que le fracturó el esternón. Muchos temieron entonces que esto acabara con su carrera, pero Chopin se recuperó en tres meses y reanudó las clases inmediatamente.

Cuando la periodista del medio estadounidense le preguntó si alguna vez se siente como si tuviera 102 años, la mujer respondió sonriendo que "sólo por la mañana" siente que tiene su edad, pero tras su desayuno habitual vuelve a sentirse bien y dispuesta a hacer yoga y a socializar con sus alumnos.