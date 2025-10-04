Una mujer paga de más por una cacerola y la empleada del supermercado la busca desesperadamente para devolverle el dinero

Un ejemplo a seguir. Una vendedora de la ciudad de Roman, al este de Rumania, ha provocado un aluvión de comentarios positivos en redes sociales después de realizar un llamamiento público que ha causado sensación: busca a la clienta que "compró una cacerola con tapa" que pagó de más, para devolverle el dinero. Su buena voluntad ha sido calurosamente recibida.

"Buenas noches, señora que compró una cacerola con tapa", relata en su publicación. "Por favor, vuelva del domingo al miércoles porque me dio más dinero de lo que vale", escribió en un grupo popular en ese país de la red social Facebook, que cuenta con más de 70.000 miembros.

Inmediatamente, el mensaje comenzó a recorrer las redes como la espuma, obteniendo en pocos minutos cientos de Me Gusta, comentarios y compartidos. "Los usuarios elogiaron a la vendedora por su honestidad".

"Todavía hay gente con buen carácter", escribió un internauta, mientras que otro comentó: "¡Qué persona tan hermosa y honesta, bien hecho!". Otros comentarios de agradecimiento fueron: "¡Felicidades, Dios te bendiga muchísimo! ¡Que Dios ayude a quienes necesitan esta publicación a verla! ¡Me inclino con respeto por tu gesto!".

Un episodio similar ocurrió en España hace unos meses. La escena se produjo en uno de los supermercados Mercadona y que fue compartida en la red social Threads por la usuaria susanitacom, que escribió: "Yo vi como la propia empleada de caja (una chica jovencita) le decía a un compañero: 'Cúbreme un minuto que al señor no le llega para pagar la cuenta y voy a pagárselo yo, tengo que ir a por mi monedero". "Era un señor mayor que llevaba cuatro alimentos básicos y le faltaba un euro y poco. Gran gesto por su parte", ha añadido. Este acto de buena voluntad se volvió viral con inmediatez.