Una mujer persigue a un asesino machista en Madrid y ayuda a la Policía a detenerlo

El 30 de junio de 2022, una mujer fue testigo del asesinato de Cristina, quien fue apuñalada 42 veces por su exnovio, Raúl M.O., en una calle de Madrid y decidió seguir al agresor en su vehículo, mientras informaba a la Policía sobre su paradero hasta que finalmente fue detenido.

Este miércoles, durante el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid, la mujer relató los hechos. El fiscal solicita una condena de 25 años de prisión para Raúl M.O. por el asesinato con la agravante de género, además de 9 meses por lesiones en el ámbito familiar.

El crimen ocurrió en el parque de Parla, cuando Cristina tenía 18 años, justo a cuatro días de cumplir los 19. Varios testigos han explicado cómo el acusado atacó a la víctima, incluso asegurando que Raúl M.O. le dijo que lo hacía porque "le había destrozado la vida".

Una de las testigos, que vio el ataque desde cerca, contó lo ocurrido con detalles y, alarmada, llamó a Emergencias. Sin embargo, mientras informaba a la Policía, vio cómo Raúl M.O. se alejaba del lugar. Rápidamente y sin apenas dudarlo, decidió seguirlo en su coche, guiando a los agentes con la información que les proporcionaba sobre el recorrido del agresor.

Durante la huida, el acusado llegó incluso a autolesionarse con el cuchillo. Sin embargo, gracias a la información proporcionada por la testigo, una patrulla de la Policía Nacional pudo localizar y detener al agresor.

En la vista oral también declaró la psicóloga que comenzó a tratar al acusado en enero de 2022. Aseguró que Raúl M.O. no presentaba síntomas de depresión ni estaba bajo tratamiento psiquiátrico en el momento de los hechos. A pesar de ello, sí que es cierto que señaló que padecía un trastorno adaptativo mixto. El juicio continuará este jueves con las declaraciones de varios agentes de la Policía Nacional y del padre del acusado.