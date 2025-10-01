Una mujer sufre una pesadilla de 54 horas al caer en un pozo plagado de mosquitos y serpientes: "Me desesperé por completo"

La peor experiencia de su vida. Una mujer ha conseguido sobrevivir en China tras caer a un pozo de agua en un bosque de la provincia de Fujian y pasar 54 horas dentro de él lidiando, más allá de con la falta de alimento, con mosquitos y serpientes.

Por si fuera poco, la mujer, apellidada Qin, tuvo que soportar el dolor que le causó la caída, que le provocó la fractura de dos costillas y un colapso pulmonar leve. Y a todo ello, por supuesto, hay que añadir la angustia de no saber si alguien iba a poder localizarla para rescatarla, algo que afortunadamente sí que fue posible.

En una entrevista concedida a un medio local recogida por el South China Morning Post, la mujer ha reconocido que a lo largo de esas 54 horas "hubo muchos momentos en los que me desesperé por completo".

"El fondo del pozo se encontraba completamente oscuro, plagado de mosquitos, e incluso había algunas serpientes de agua nadando cerca", ha asegurado Qin, quien ahora se recupera en el hospital con buen pronóstico médico.

Recordando los momentos pasados en el pozo, la mujer ha contado que "estaba cubierta de picaduras de mosquitos e incluso una serpiente me mordió en el brazo. Por suerte, no era venenosa y no me causó ningún daño grave".

La mujer se vio obligada a librar una lucha, más allá de con el entorno, con su propia mente. En ese sentido, Qin incluso ha admitido en su entrevista que estuvo a punto de darse por vencida en multitud de ocasiones. Sin embargo, consiguió resistir pensando en que sus familiares la necesitaban.

"Hubo innumerables ocasiones en las que quise entregarme. Pero siempre se me venían a la mente mi hija, quien acababa de iniciar la universidad, y mis padres: mi mamá, de 70 años, y mi papá, de 80. Si los dejaba atrás, ¿qué harían sin mí?", ha expresado la mujer.